In cinque su un’auto proveniente dal milanese con due etti e mezzo di hashish, 19enne arrestato dalla Polizia di Como

La Polizia di Stato di Como, nella notte appena trascorsa, ha arrestato un milanese di 19 anni, con precedenti di polizia specifici, residente a Pessano con Bornago (MI), nel contesto dell’operazione di polizia ha denunciato in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale una 19enne dominicana di Pioltello (MI) e sanzionato per possesso di droga un 17enne di Vimercate (MI), cittadino italiano di origini nordafricane.

Verso l’una e trenta di questa notte, una volante durante il capillare e sempre attento servizio di controllo del territorio ha proceduto a fermare e controllare, in zona San Martino, un’autovettura con cinque persone a bordo.

Il controllo documentale restituiva l’identificazione di due uomini e tre donne, tutti provenienti dall’hinterland milanese e di età compresa tra i 17 e i 20 anni, alla guida milanese e con lui in auto un cittadino italiano di origini nordafricane e tre ragazze cittadine dominicane.

Immediatamente i poliziotti, un po’ per gli atteggiamenti preoccupati dei ragazzi ma soprattutto per il forte odore acre, tipico degli oppiacei, che emanava l’interno della vettura, hanno iniziato a chiedere contezza sulla detenzione di sostanze illegali, inducendo il 17enne di Vimercate a consegnare spontaneamente agli agenti una piccola quantità di hashish, per la quale veniva poi sanzionato amministrativamente.

I poliziotti hanno quindi portato l’auto con i cinque ragazzi in Questura, dove l’ispezione si è fatta più precisa e approfondita, infatti, da un vano ricavato nella console centrale del cruscotto dell’auto, sono saltati fuori quasi due etti e mezzo di hashish, un bilancino elettronico ed un coltello a scatto ancora intriso di droga.

Visto il risultato delle operazioni e il precedente specifico a suo carico, il 19enne proprietario dell’auto è stato arrestato per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti e come disposizioni del P.M. di turno, avvisato dell’arresto, trattenuto in attesa del processo per direttissima che si celebrerà domani mattina.

Durante le fasi di identificazione in Questura è stata deferita all’A.G. per resistenza a Pubblico Ufficiale, una 19enne dominicana residente a di Pioltello (MI), passeggera del mezzo, che ha dato in escandescenza nei confronti dei poliziotti.