In Lombardia Coop ha recuperato 858 tonnellate di cibo: con “Buon Fine” oltre 1,7 milioni di pasti
Presentati i dati in occasione della Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare: numeri che raccontano vent’anni di impegno sociale e una rete di solidarietà locale diffusa in tutta la regione
Nel corso del 2025 Coop Lombardia ha recuperato oltre 858 tonnellate di cibo grazie al progetto Buon Fine, trasformandole in più di 1,7 milioni di pasti destinati alle persone in difficoltà. Un’azione concreta contro lo spreco alimentare che ha generato un valore complessivo di oltre 6,5 milioni di euro e che da vent’anni rappresenta uno dei pilastri dell’impegno sociale della cooperativa sul territorio.
I numeri del progetto Buon Fine
I dati sono stati presentati in occasione della 13esima Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, celebrata giovedì 5 febbraio. Buon Fine, iniziativa nata nel 2005, si basa sul recupero delle eccedenze alimentari: prodotti ancora perfettamente idonei al consumo ma non più commercializzabili perché prossimi alla scadenza o con confezioni leggermente danneggiate.
«Il progetto centrale di Coop Lombardia è “Buon Fine”, che dal 2005 ad oggi ha fornito milioni di pasti ogni anno – spiega Bruno Ceccarelli, Responsabile delle Politiche Sociali e Comunicazione di Coop Lombardia – nell’ultimo anno, infatti, abbiamo raccolto oltre 850 tonnellate di prodotti alimentari, che hanno permesso di distribuire oltre 1,7 milioni di pasti».
Dalla lotta allo spreco al sostegno alle comunità
L’obiettivo non è solo ambientale, ma anche sociale. Coop Lombardia punta a contribuire alla crescita socio-economica dei territori in cui opera, favorendo coesione sociale e benessere diffuso. Accanto a Buon Fine, la cooperativa agisce lungo tutta la filiera per ridurre gli sprechi, anche attraverso la formazione dei dipendenti e iniziative dedicate ai consumatori.
«Coop è impegnata contro lo spreco alimentare lungo tutta la filiera – continua Ceccarelli – anche pensando a iniziative come “Mangiami Subito”, che consiste nella vendita di prodotti ancora vendibili ma che è utile acquistare prima della scadenza, oltre a prestare attenzione ai piccoli dettagli che possono fare la differenza».
Una rete di solidarietà a chilometro zero
I prodotti recuperati quotidianamente dai punti vendita Coop vengono donati ad associazioni no profit, cooperative sociali, parrocchie ed enti caritatevoli presenti sul territorio. Un modello di solidarietà a km zero che riduce le movimentazioni logistiche, limita l’impatto ambientale dei trasporti e garantisce una gestione efficiente delle risorse.
Gli alimenti vengono poi utilizzati per preparare pasti destinati a persone e famiglie in difficoltà, creando una filiera locale senza intermediazioni e nuovi sprechi. «Collaboriamo con realtà di grande rilievo come Caritas, Croce Rossa ed Emergency – conclude Ceccarelli – ma anche con una rete diffusa di associazioni locali che si recano direttamente nel supermercato più vicino, portando solidarietà a chilometro zero in tutti i territori dove Coop Lombardia è presente».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.