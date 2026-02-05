In Lombardia Coop ha recuperato 858 tonnellate di cibo: con “Buon Fine” oltre 1,7 milioni di pasti

Nel corso del 2025 Coop Lombardia ha recuperato oltre 858 tonnellate di cibo grazie al progetto Buon Fine, trasformandole in più di 1,7 milioni di pasti destinati alle persone in difficoltà. Un’azione concreta contro lo spreco alimentare che ha generato un valore complessivo di oltre 6,5 milioni di euro e che da vent’anni rappresenta uno dei pilastri dell’impegno sociale della cooperativa sul territorio.

I numeri del progetto Buon Fine

I dati sono stati presentati in occasione della 13esima Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, celebrata giovedì 5 febbraio. Buon Fine, iniziativa nata nel 2005, si basa sul recupero delle eccedenze alimentari: prodotti ancora perfettamente idonei al consumo ma non più commercializzabili perché prossimi alla scadenza o con confezioni leggermente danneggiate.

«Il progetto centrale di Coop Lombardia è “Buon Fine”, che dal 2005 ad oggi ha fornito milioni di pasti ogni anno – spiega Bruno Ceccarelli, Responsabile delle Politiche Sociali e Comunicazione di Coop Lombardia – nell’ultimo anno, infatti, abbiamo raccolto oltre 850 tonnellate di prodotti alimentari, che hanno permesso di distribuire oltre 1,7 milioni di pasti».

Dalla lotta allo spreco al sostegno alle comunità

L’obiettivo non è solo ambientale, ma anche sociale. Coop Lombardia punta a contribuire alla crescita socio-economica dei territori in cui opera, favorendo coesione sociale e benessere diffuso. Accanto a Buon Fine, la cooperativa agisce lungo tutta la filiera per ridurre gli sprechi, anche attraverso la formazione dei dipendenti e iniziative dedicate ai consumatori.

«Coop è impegnata contro lo spreco alimentare lungo tutta la filiera – continua Ceccarelli – anche pensando a iniziative come “Mangiami Subito”, che consiste nella vendita di prodotti ancora vendibili ma che è utile acquistare prima della scadenza, oltre a prestare attenzione ai piccoli dettagli che possono fare la differenza».

Una rete di solidarietà a chilometro zero

I prodotti recuperati quotidianamente dai punti vendita Coop vengono donati ad associazioni no profit, cooperative sociali, parrocchie ed enti caritatevoli presenti sul territorio. Un modello di solidarietà a km zero che riduce le movimentazioni logistiche, limita l’impatto ambientale dei trasporti e garantisce una gestione efficiente delle risorse.

Gli alimenti vengono poi utilizzati per preparare pasti destinati a persone e famiglie in difficoltà, creando una filiera locale senza intermediazioni e nuovi sprechi. «Collaboriamo con realtà di grande rilievo come Caritas, Croce Rossa ed Emergency – conclude Ceccarelli – ma anche con una rete diffusa di associazioni locali che si recano direttamente nel supermercato più vicino, portando solidarietà a chilometro zero in tutti i territori dove Coop Lombardia è presente».