In programma a Filosofarti una serata per sfidare i pregiudizi sulla disabilità

Marina Cuollo e Giorgia Meneghesso protagoniste al Melo per “Catene invisibili e corpi ribelli”, una serata tra musica e dibattito che sfida i pregiudizi e l’abilismo

Il cartellone di Filosofarti, il festival di filosofia della provincia di Varese, si arricchisce con un nuovo appuntamento che mette al centro il tema dell’inclusione e dei diritti. Giovedì 26 febbraio alle 21, la Sala Planet – Il Melo di Gallarate ospita l’incontro “Catene invisibili e corpi ribelli”, una serata che unisce il dibattito alla musica dal vivo per affrontare il tema dell’abilismo.

L’evento fa parte del percorso dedicato a “Nodo/Reti” e si inserisce nel progetto “ConTatto: verso nuove relazioni”, sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto. Protagoniste del dialogo saranno Marina Cuollo, Giorgia Meneghesso e Marta Zaro, accompagnate al pianoforte da Davide Pamio. Per garantire la massima accessibilità, sarà presente Francesca Faroni come interprete LIS.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di decostruire l’oppressione sistemica che spesso condiziona la vita delle persone con disabilità attraverso pregiudizi culturali invisibili. Secondo gli organizzatori, la serata «ci interrogherà sulla nostra idea “della disabilità”» , cercando di stimolare una «consapevolezza che scioglie i nodi e crea nuove connessioni».

L’appuntamento è promosso da un’ampia rete di realtà impegnate nel diritto alla salute, tra cui ASPI, AFPD, DI21 e il Centro Anziani di Cassano Magnago. Collaborano inoltre l’Associazione Parkinson Insubria, Aisla Varese, gli Amici Centro Sclerosi Multipla Gallarate, Auser Insieme, il Circolo Acli “A. Grandi”, la cooperativa Il Seme, la Uildm e il gruppo Varese Alzheimer di Gallarate.