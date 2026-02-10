Incassavano il reddito di cittadinanza senza averne diritto: in nove scoperti e denunciati dalla Finanza di Luino
Incamerati oltre 175.000 euro destinati al sostegno del reddito familiare. Gli indagati in caso di condanna rischiano una pena da 2 a 6 anni
La norma di riferimento (per il vecchio Reddito di cittadinanza) prevede la reclusione da 2 a 6 anni se il beneficio è stato ottenuto con dichiarazioni false o documenti falsi, oppure omettendo informazioni dovute. Se, dopo aver ottenuto il beneficio, non vengono comunicati cambiamenti rilevanti (es. nuovo lavoro, aumento reddito, patrimonio, ecc.) che avrebbero fatto perdere o ridurre il diritto, la pena detentiva prvista è da 1 a 3 anni.
Sono diverse le operazioni portate a termine dai militari delle Fiamme gialle che in passato hanno portato a termine numerosi indagini proprio su questo tema grazie anche ai potenti applicativi informatici in uso al corpo. Una delle ultime operazioni legata a frodi del Reddito era emersa nel settembre scorso.
