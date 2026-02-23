Incendio all’alba in un’abitazione di via Roma a Lonate Pozzolo: evacuate due persone

Un incendio è divampato all’alba di oggi, lunedì 23 febbraio, in via Roma a Lonate Pozzolo. Le fiamme hanno colpito la copertura di un edificio, distruggendo una porzione del tetto e danneggiando due appartamenti. Due persone residenti negli alloggi interessati sono state sfollate per precauzione.

Alle ore 5:40 i vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio del tetto di un’abitazione di due piani fuori terra situata in una corte. In posto due autopompe, un’autobotte, un furgone adibito al trasporto di bombole con aria respirabile, dal Comando di Milano sono giunte in posto un’altra autopompa e un’autoscala. Gli operatori hanno circoscritto e spento le fiamme, procedendo poi con opere di bonifica e messa in sicurezza delle zone interessate.

Due appartamenti inagibili

A seguito dei sopralluoghi, due appartamenti sono stati dichiarati non abitabili. In uno dei due i danni sono ingenti, con una parte distrutta dalle fiamme; nel secondo le conseguenze risultano più contenute ma tali da non consentire il rientro degli occupanti.Non ci sono stati feriti.

Verifiche anche per l’Osteria degli Artisti

Sul posto sono intervenuti anche il sindaco Elena Carraro e il vicesindaco Andrea Colombo per seguire da vicino la situazione.

Accertamenti sono in corso anche per il locale pubblico che si trova al piano inferiore. I vigili del fuoco hanno valutato l’agibilità dei locali escludendo danni strutturali o conseguenze dovute al fumo.

Le cause dell’incendio restano al momento in fase di accertamento.