Incendio in una palazzina di Venegono Superiore: vigili del fuoco in azione
L'allarme è scattato intorno alle ore 23 di domenica 8 febbraio. L'edificio, una palazzina di tre piani, è stato evacuato per sicurezza ma non ci sono stati feriti
Fiamme nella tarda serata di domenica 8 febbraio a Venegono Superiore, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per domare un incendio scoppiato all’interno di una palazzina di via Missioni Africane. L’allarme è scattato intorno alle 23:00, quando il fumo ha iniziato a invadere i locali di un edificio residenziale di tre piani, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorritori per mettere in sicurezza i residenti.
L’intervento dei soccorritori
Sul posto sono giunte tempestivamente un’autopompa e un’autobotte dalla sede centrale di Varese, supportate da un’ulteriore autopompa arrivata dal Comando di Como. Le squadre dei vigili del fuoco hanno individuato l’origine del rogo nel corridoio di accesso al vano scale. Grazie alla rapidità delle operazioni, le fiamme sono state spente in breve tempo, evitando che potessero propagarsi agli appartamenti della palazzina.
Evacuazione precauzionale
Nonostante la velocità dello spegnimento, la combustione ha generato una densa coltre di fumo che ha saturato gli spazi comuni. Per questo motivo, le autorità hanno disposto l’evacuazione temporanea di tutti i residenti presenti nell’edificio a scopo puramente precauzionale. Le persone sono rimaste all’esterno dell’immobile durante le fasi di bonifica e controllo dell’aria.
Ritorno alla normalità
Una volta concluse le operazioni di messa in sicurezza e verificata l’abitabilità degli spazi, l’emergenza è rientrata. Fortunatamente non si sono registrati feriti o intossicati e, al termine dell’intervento, le famiglie sono potute rientrare nelle proprie abitazioni. Sono ora in corso gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica e le cause che hanno innescato la scintilla iniziale nel vano scale.
