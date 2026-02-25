Inchiesta per reati finanziari: un arresto nel Luganese
Le ipotesi di reato sono di appropriazione indebita, truffa, accettazione abusiva di depositi dal pubblico, riciclaggio di denaro. La polizia svizzera: “Chi ha subito un danno si rivolga alla magistratura"
Il Ministero pubblico comunica la recente apertura di un procedimento penale nei confronti di una 51enne cittadina italiana, domiciliata nel Luganese, titolare di alcune società con sede nella regione attive nel campo degli investimenti, della consulenza e dell’intermediazione finanziaria.
Gli accertamenti dovranno comprendere la sussistenza di fattispecie penali nell’ambito in particolare di un’attività di raccolta di fondi con proposte di investimento nel campo dei prestiti convertibili e promesse di guadagno elevato. Sulla base delle prime risultanze d’inchiesta, gli ingenti valori patrimoniali ottenuti (in prevalenza da clientela estera) sarebbero in realtà serviti a far fronte alle spese personali – o delle società – della 51enne come anche per rimborsare altri clienti.
Le ipotesi di reato sono di appropriazione indebita, truffa, accettazione abusiva di depositi dal pubblico, riciclaggio di denaro e contravvenzione alla Legge federale sulle fideiussioni solidali Covid-19. Al termine dei verbali di interrogatorio è stato disposto l’arresto della 51enne, la cui carcerazione preventiva è stata nel frattempo confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC). Nel contesto delle verifiche e delle perquisizioni, è stata sequestrata diversa documentazione che sarà ora oggetto di ulteriori approfondimenti. L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Daniele Galliano.
Eventuali parti lese che ritengono di aver subito un danno, sono invitate a rivolgersi per iscritto al Ministero pubblico, via Pretorio 16, 6900 Lugano o a compilare il formulario disponibile al seguente indirizzo: https://www4.ti.ch/index.php?
