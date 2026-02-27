Incidente a Varese, 63enne in bicicletta investita in via Copelli

Una donna di 63 anni è stata investita mentre si trovava in sella alla sua bicicletta in via Copelli a Varese. L’incidente è avvenuto alle 7.36 di questa mattina e ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Varese e un’ambulanza. La donna è stata soccorsa in codice giallo. Il traffico in quel tratto di strada, nel pieno centro cittadino, ha subito pesanti rallentamenti.