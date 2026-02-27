Varese News

Varese Laghi

Incidente a Varese, 63enne in bicicletta investita in via Copelli

L'incidente è avvenuto poco prima delle 8 di venerdì 27 febbraio. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti

varese generiche

Una donna di 63 anni è stata investita mentre si trovava in sella alla sua bicicletta in via Copelli a Varese. L’incidente è avvenuto alle 7.36 di questa mattina e ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Varese e un’ambulanza. La donna è stata soccorsa in codice giallo. Il traffico in quel tratto di strada, nel pieno centro cittadino,  ha subito pesanti rallentamenti.

 

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 27 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.