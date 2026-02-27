Incidente tra auto e moto in viale Borri a Varese, soccorsi due giovanissimi
È avvenuto poco dopo le 13.30, più o meno all'altezza di via Ottorino Rossi
Incidente stradale in viale Borri a Varese: un’auto e una moto si sono scontrate più o meno all’altezza dell’incrocio con via Ottorino Rossi, poco dopo le 13.30.
Sul posto sono intervenute un’autoinfermieristica e un’ambulanza, per soccorrere due ragazzi di 18 e 19 anni. Le loro condivizioni non son gravi (foto d’archivio).
Sul posto anche Polstrada e Polizia Locale, per i rilievi e per gestire il traffico sul viale (ci sono state code fino a dopo le 14).
