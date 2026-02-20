Infortunio mortale in un’azienda di Bernate Ticino: 37enne schiacciato da un muletto

Un uomo di 37 anni di origini pakistane ha perso la vita in un infortunio sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 20 febbraio, a Bernate Ticino, in via delle Vallogge di Sotto, all’interno di un’azienda per il recupero e la rigenerazione di materie plastiche.

Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato da un muletto contro un altro macchinario. L’allarme è scattato alle 17 in codice rosso, ma per il lavoratore non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto dai sanitari.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’elisoccorso, un’auto infermieristica e un’ambulanza. Presenti i Vigili del fuoco di Magenta, ATS e carabinieri di Abbiategrasso, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità e il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro.