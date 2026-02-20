Infortunio mortale in un’azienda di Bernate Ticino: 37enne schiacciato da un muletto
L’allarme è scattato alle 17 in codice rosso, ma per il lavoratore non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto dai sanitari
Un uomo di 37 anni di origini pakistane ha perso la vita in un infortunio sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 20 febbraio, a Bernate Ticino, in via delle Vallogge di Sotto, all’interno di un’azienda per il recupero e la rigenerazione di materie plastiche.
Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato da un muletto contro un altro macchinario. L’allarme è scattato alle 17 in codice rosso, ma per il lavoratore non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto dai sanitari.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’elisoccorso, un’auto infermieristica e un’ambulanza. Presenti i Vigili del fuoco di Magenta, ATS e carabinieri di Abbiategrasso, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità e il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Francesco Enrico Speroni su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Giorgio Stucchi su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.