Infortunio mortale in un’azienda di Bernate Ticino: 37enne schiacciato da un muletto

L’allarme è scattato alle 17 in codice rosso, ma per il lavoratore non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto dai sanitari

elisoccorso incidente cairate ph. alessandro nardi

Un uomo di 37 anni di origini pakistane ha perso la vita in un infortunio sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 20 febbraio, a Bernate Ticino, in via delle Vallogge di Sotto, all’interno di un’azienda per il recupero e la rigenerazione di materie plastiche.

Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato da un muletto contro un altro macchinario. L’allarme è scattato alle 17 in codice rosso, ma per il lavoratore non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto dai sanitari.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’elisoccorso, un’auto infermieristica e un’ambulanza. Presenti i Vigili del fuoco di Magenta, ATS e carabinieri di Abbiategrasso, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità e il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro.

Pubblicato il 20 Febbraio 2026
