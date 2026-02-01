Intelligenza artificiale: capire il presente, immaginare il futuro. Un incontro a Ferno

Una serata sull’Intelligenza Artificiale, la prima nel suo genere sul territorio di Ferno. L’evento, intitolato “AI per capire il presente, immaginare il futuro”, proposto dall’Assessore Giorgio Bertoni e organizzato dall’Amministrazione Comunale di Ferno, è in programma per giovedì 12 febbraio, alle ore 21.00, nella Sala Consiliare di via Roma 51.

L’Intelligenza Artificiale è ormai parte integrante della nostra vita quotidiana e questa iniziativa nasce proprio con l’obiettivo di offrire ai cittadini un momento di informazione e confronto su un tema di grande attualità. Si parlerà di AI da diverse prospettive, con ampio spazio al rapporto tra quest’ultima e il mondo del lavoro, una delle questioni più dibattute dei nostri tempi. “Alcune professioni cambieranno -spiega l’assessore Bertoni – altre nasceranno, ma resteranno certamente sempre centrali i profili umani, quali, ad esempio, la creatività, il pensiero critico, l’empatia e la responsabilità”. Ed è principalmente su quest’ultimo aspetto che si concentrerà la serata, perché l’Intelligenza Artificiale può migliorare i servizi, ottimizzare i processi e supportare le decisioni, ma il suo impatto dipende sempre dalle scelte umane che la guidano.

Per condurre l’incontro sono stati invitati relatori d’eccezione, quali Andrea Ruscica, manager ed esperto di AI, e Matteo Agostini, CEO e, a sua volta, conoscitore di Intelligenza Artificiale. Ad introdurre l’evento sarà, invece, Davide Cattorini, informatico e appassionato della materia.

Al termine dell’incontro non mancherà un momento di confronto aperto, pensato per favorire il dialogo e la partecipazione attiva dei cittadini, nella consapevolezza che il futuro dell’Intelligenza Artificiale non è qualcosa da subire, ma da costruire insieme.