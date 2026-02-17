“Io amo Somma”: le esperienze di volontariato e impegno civile raccontate dai protagonisti

Mettere in luce la pluralità di offerte culturali, sociali e umanitarie che animano la città, partendo dal racconto diretto di chi opera quotidianamente sul campo. Nasce con questo intento l’iniziativa intitolata Io amo Somma, promossa dal gruppo Sinistra per Somma, che si terrà venerdì 20 febbraio alle 21. L’appuntamento è fissato nella sala polivalente della Biblioteca comunale di via Marconi.

L’evento punta a valorizzare il contributo di associazioni e singoli cittadini che, attraverso il volontariato, intervengono in ambiti che spaziano dal sostegno alle persone in difficoltà fino alla tutela dell’ambiente. Secondo gli organizzatori, queste realtà rappresentano una risorsa fondamentale che spesso non riceve il riconoscimento adeguato. Proprio per questo, come spiega il coordinatore Alberto Visco Gilardi, la volontà è quella di far emergere tali esperienze attraverso le parole di chi le vive.

«Sinistra per Somma, con questa iniziativa, vuole farci raccontare dai diretti protagonisti la loro esperienza per dare rilevanza ad una realtà che forse non riceve l’attenzione che meriterebbe». Il progetto è concepito come l’inizio di un percorso che la forza politica intende riproporre con cadenza annuale.

Nelle intenzioni dei promotori, l’incontro serve a sottolineare l’importanza dell’azione disinteressata per la vita collettiva. «Crediamo che questa realtà sia una ricchezza per Somma Lombardo ed è giusto che abbia la più ampia rilevanza»,