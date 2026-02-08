Italia a caccia di medaglie: sette finali in una giornata chiave ai Giochi

Dopo l’oro conquistato da Francesca Lollobrigida nei 3.000 metri di pattinaggio di velocità e l’argento e il bronzo nella discesa libera maschile firmati da Giovanni Franzoni e Dominik Paris, l’Italia si prepara a vivere una delle giornate più intense dei Giochi, con sette finali in programma e diverse concrete chance di medaglia.

Lo sci alpino assegna il titolo della discesa libera femminile alle 11.30, con Sofia Goggia a caccia di un nuovo oro. Resta l’incognita legata alle condizioni di Federica Brignone, al rientro dopo il grave infortunio di aprile, mentre tra le avversarie figura anche l’americana Lindsey Vonn.

Alle 12.30 è in programma lo skiathlon maschile, gara chiave dello sci di fondo, con il portabandiera Federico Pellegrino impegnato insieme agli altri azzurri.

Il biathlon propone la staffetta mista dalle 14.05, con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi affiancate da Tommaso Giacomel e Lukas Hofer.

Giornata lunga anche per lo snowboard, con i giganti paralleli femminile e maschile al via dalle qualificazioni delle 9.00 e 9.30, per poi proseguire con le fasi a eliminazione diretta fino alle finali del primo pomeriggio.

Dal Milano Ice Park, dopo il trionfo di Lollobrigida, nei 5.000 metri maschili (ore 16.00) Davide Ghiotto, Riccardo Lorello e Michele Malfatti puntano a una nuova medaglia.

Attenzione anche allo slittino a Cortina, con Dominik Fischnaller terzo dopo le prime due manche: le decisive heat 3 e 4 sono in programma alle 17.00 e alle 18.34.

A chiudere la giornata sarà il pattinaggio di figura, con il team event: dalle 19.30 i programmi liberi delle coppie, del singolo femminile e maschile. L’Italia può puntare al podio alle spalle di Stati Uniti e Giappone dopo il buon cammino nei programmi corti e il secondo posto nella free dance di Charlène Guignard e Marco Fabbri.

IL MEDAGLIERE DOPO LA PRIMA GIORNATA

Pos. Nazione Oro Argento Bronzo Totale 1 Italia 1 1 1 3 2 Giappone 1 1 1 3 3 Norvegia 1 1 1 3 4 Svezia 1 1 0 2 5 Svizzera 1 0 0 1 6 Slovenia 0 1 0 1 7 Canada 0 0 1 1 8 Cina 0 0 1 1

PROGRAMMA DELLA GIORNATA – AZZURRI IN GARA