Ivan Vecchi ce l’ha fatta: il cantante di Besozzo tra i finalisti della Milano-Sanremo della canzone

Da Besozzo alla Città dei Fiori, inseguendo il sogno della musica. Ivan Vecchi, conosciuto in provincia come apprezzato maestro di tennis, è pronto a calcare il palcoscenico di Sanremo per la finalissima della “Milano-Sanremo della canzone Italiana”. L’artista besozzese si esibirà proprio in concomitanza con la prima serata del Festival della Canzone Italiana, portando sotto i riflettori un brano dal forte impatto sociale e una scenografia curata nei minimi dettagli.

Un talento sbocciato a tarda età

La storia di Ivan Vecchi è quella di chi crede fermamente che non sia mai troppo tardi per mettersi in gioco. La sua passione per il canto è sbocciata in età adulta, ma in breve tempo lo ha portato a ottenere risultati di rilievo, culminati ora con l’accesso alla finale del prestigioso concorso canoro. Dal campo da tennis al microfono, Vecchi ha saputo trasformare una passione personale in un percorso artistico solido e apprezzato.

Il brano: “Angeli e Demoni”

Per la finalissima di Sanremo, l’artista ha scelto di interpretare «Angeli e Demoni», una canzone che affronta temi delicati e attuali come la piaga della droga e la depressione. Il testo mette in luce le due anime che convivono in una persona, esplorando il conflitto interiore tra luce e oscurità. Ad accompagnare l’esibizione ci sarà una scenografia bi-cromatica ideata dalla moglie Stefania, pensata proprio per dare forma visiva al dualismo narrato nel brano.

La finalissima e il Gran Galà

L’esibizione si terrà su un palco situato proprio di fronte al Teatro Ariston, nel cuore pulsante della kermesse sanremese. Per Ivan Vecchi si tratta di un traguardo importante che corona mesi di impegno e selezioni. Al termine delle premiazioni, che decreteranno il vincitore della competizione, è prevista una cena di Gran Galà per celebrare tutti i protagonisti di questa edizione della Milano-Sanremo della canzone Italiana.