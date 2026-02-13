“JoyfulAgain”: lo sport e il bosco come cura contro il disagio giovanile tra Varese e il Ticino
Regione Lombardia capofila dell’iniziativa Interreg dedicata ai ragazzi tra i 14 e i 19 anni. Tra le attività: sport a mezzanotte, "bagni di foresta" e gruppi di supporto tra pari
Tornare a essere “pieni di gioia”, riconnettendosi con gli altri e con la natura per superare ansie e solitudini. È questo l’obiettivo di “JoyfulAgain”, il nuovo progetto transfrontaliero presentato oggi, 13 febbraio, da Regione Lombardia e finanziato dal programma Interreg Italia-Svizzera.
L’iniziativa, che vede la Lombardia nel ruolo di capofila, si rivolge agli adolescenti di un’area geografica specifica che comprende le province di Varese, Como e Sondrio, oltre al Canton Ticino. Al centro della misura c’è la salute mentale dei giovani, messa a dura prova dalle crisi globali e da un crescente senso di isolamento.
Sport notturno e “Forest Bathing”
Il progetto, della durata di 30 mesi (fino a metà 2028), propone un modello di intervento innovativo basato su tre pilastri:
Joyful@MidnightSports: attività motorie inclusive organizzate in orario serale per offrire ai ragazzi spazi di aggregazione sani e protetti.
Forest Bathing: esperienze guidate di “immersione nei boschi” per sfruttare i benefici rigeneranti della natura varesina e alpina.
Healing Circles: percorsi di supporto tra pari, dove i giovani possono confrontarsi e condividere le proprie fragilità in contesti sicuri.
Il commento: “Risposta concreta all’allarme disagio”
“Gli ultimi dati rappresentano un vero segnale d’allarme al quale intendiamo rispondere concretamente”, ha sottolineato il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi. “L’attività sportiva permette di incanalare tensioni e fragilità, trasformando la rabbia tipica dell’adolescenza in energia positiva”.
Il partenariato è ampio e qualificato: insieme al Consorzio Scuola Comunità Impresa, collaborano realtà svizzere come la Cooperativa Radix, la Fondazione IdéeSport e i dipartimenti socio-psichiatrici del Canton Ticino. Un asse italo-svizzero che punta a creare un modello replicabile di welfare territoriale per le nuove generazioni.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Superati i 3 milioni di presenze: turismo in crescita nel Varesotto e Varese Welcome lancia nuove idee
Felice su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.