“JoyfulAgain”: lo sport e il bosco come cura contro il disagio giovanile tra Varese e il Ticino

Tornare a essere “pieni di gioia”, riconnettendosi con gli altri e con la natura per superare ansie e solitudini. È questo l’obiettivo di “JoyfulAgain”, il nuovo progetto transfrontaliero presentato oggi, 13 febbraio, da Regione Lombardia e finanziato dal programma Interreg Italia-Svizzera.

L’iniziativa, che vede la Lombardia nel ruolo di capofila, si rivolge agli adolescenti di un’area geografica specifica che comprende le province di Varese, Como e Sondrio, oltre al Canton Ticino. Al centro della misura c’è la salute mentale dei giovani, messa a dura prova dalle crisi globali e da un crescente senso di isolamento.

Sport notturno e “Forest Bathing”

Il progetto, della durata di 30 mesi (fino a metà 2028), propone un modello di intervento innovativo basato su tre pilastri:

Joyful@MidnightSports: attività motorie inclusive organizzate in orario serale per offrire ai ragazzi spazi di aggregazione sani e protetti.

Forest Bathing: esperienze guidate di “immersione nei boschi” per sfruttare i benefici rigeneranti della natura varesina e alpina.

Healing Circles: percorsi di supporto tra pari, dove i giovani possono confrontarsi e condividere le proprie fragilità in contesti sicuri.

Il commento: “Risposta concreta all’allarme disagio”

“Gli ultimi dati rappresentano un vero segnale d’allarme al quale intendiamo rispondere concretamente”, ha sottolineato il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi. “L’attività sportiva permette di incanalare tensioni e fragilità, trasformando la rabbia tipica dell’adolescenza in energia positiva”.

Il partenariato è ampio e qualificato: insieme al Consorzio Scuola Comunità Impresa, collaborano realtà svizzere come la Cooperativa Radix, la Fondazione IdéeSport e i dipartimenti socio-psichiatrici del Canton Ticino. Un asse italo-svizzero che punta a creare un modello replicabile di welfare territoriale per le nuove generazioni.