“La bretella della SP31 non è una discarica”, più controlli e videosorveglianza contro gli incivili tra Saronno e Ceriano

Un’azione congiunta per fermare l’abbandono dei rifiuti lungo la bretellina SP31-bis. Su iniziativa del Comune di Ceriano Laghetto è stato convocato un tavolo di lavoro con la Città di Saronno e la Provincia di Como per affrontare in modo coordinato le criticità che interessano il tratto stradale a ridosso del territorio comunale.

La strada, di competenza della Provincia di Como, è da tempo interessata da episodi ripetuti di abbandono di rifiuti lungo la carreggiata, nelle piazzole di sosta che ricadono nel Comune di Saronno e nelle scarpate adiacenti.

Il tavolo congiunto tra enti

All’incontro hanno partecipato, per il Comune di Ceriano Laghetto, il sindaco Massimiliano Occa, l’assessore all’Ambiente Thomas Nisi, il consigliere delegato al Decoro urbano Massimo Fatiga e l’Ufficio tecnico comunale. Per il Comune di Saronno erano presenti l’assessore all’Ambiente Maria Laura De Cristofaro, l’Ufficio tecnico e il comandante della Polizia locale Claudio Borsani. Presenti anche l’Ufficio tecnico della Provincia di Como e il Nucleo Forestale della Polizia provinciale di Como.

I sopralluoghi effettuati hanno evidenziato la presenza di rifiuti di diversa tipologia: materiali accumulati nei punti di abbandono e altri dispersi lungo le scarpate a causa del vento o del passaggio dei mezzi di manutenzione, con ricadute anche sui terreni agricoli vicini. Tra i rifiuti rinvenuti anche materiali speciali come frigoriferi, copertoni, barattoli di vernice, macerie e materassi, che richiedono interventi con personale e mezzi specializzati.

Più controlli e interventi più frequenti

Nel corso del confronto sono state condivise le prime azioni operative. La Provincia di Como ha annunciato un prossimo intervento di pulizia della carreggiata. Entro il prossimo incontro sarà valutato un aumento della frequenza degli interventi, attualmente programmati con cadenza indicativamente trimestrale.

È stata inoltre avviata una valutazione tecnica per l’installazione di sistemi di videosorveglianza adeguati alle caratteristiche del tratto stradale. Il confronto sarà esteso anche ad altri enti competenti per rafforzare il coordinamento.

È già stato fissato un nuovo incontro per definire un piano di azioni aggiuntive e il relativo cronoprogramma.

«Abbiamo voluto fortemente questo tavolo perché la situazione della bretellina non è più accettabile – dice l’assessore Thomas Nisi – Serviva un confronto operativo tra gli enti coinvolti per superare interventi episodici e costruire un’azione strutturata. La direzione è chiara: più controlli, interventi più frequenti e strumenti adeguati per contrastare e punire l’abbandono dei rifiuti. Non permetteremo che pochi incivili trasformino un’arteria strategica in una discarica, scaricando i costi sulla collettività».