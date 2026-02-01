La Castellanzese scivola ancora, il Sondrio vince 2-1 al “Provasi”

La Castellanzese cade fragorosamente nella gara casalinga contro la Nuova Sondrio, che si impone per 2-1 in rimonta. Il risultato viene sbloccato dai neroverdi al 21’ del primo tempo, grazie a un rigore trasformato da Mario Chessa. Il vantaggio dura però solo una manciata di minuti, perché al 23’ Vasil rimette le cose a posto per la squadra di mister Stefano Brognoli, oggi assente per squalifica.

Al rientro dagli spogliatoi i valtellinesi completano il sorpasso dopo appena tre minuti: a gonfiare la rete è Longo, che sigla il definitivo 2-1. Si tratta di una sconfitta molto pesante per i neroverdi, che non riescono a rialzarsi dopo il passo falso di Broni contro l’Oltrepò. La squadra di mister Ivan Del Prato rimane così in zona playout e il vantaggio sulla Varesina si è assottigliato da 9 a 6 punti: con questo distacco, inferiore agli 8 punti, si disputerebbero gli spareggi.

Fischio d’inizio

La Castellanzese inizia con il 3-4-1-2 con Poli tra i pali, davanti a lui Rusconi, Airaghi e Tordini; in mezzo Lacchini e Castelletto, con Oleoni e Boccadamo sulle corsie laterali; Vernocchi agisce alle spalle di Chessa e Merkaj. La Nuova Sondrio risponde col 3-5-2 con Uccelletti in porta; D’Alpaos, Schiavino e Ramirez Martinez in difesa; a centrocampo ci sono Gaeta, Badjie e Zaccone, con Zingone ed Escudero sulle fasce; in avanti la coppia Vasil – Longo. Il direttore di gara è Nicole Puntel di Tolmezzo, mentre gli assistenti sono Matteo Moschion di Gradisca d’Isonzo e Niklas Kalbhenn di Pordenone.

Primo tempo

Inizio di partita caratterizzato da grande pressione offensiva da una parte e dall’altra, con le due squadre che provano subito a superarsi. Al 20′ Boccadamo viene atterrato in area da Ramirez Martinez, per l’arbitro non ci sono dubbi nell’assegnare il calcio di rigore: sul dischetto si presenta Chessa che, con la solita freddezza, insacca alle spalle di Uccelletti con un tiro centrale che vale il vantaggio neroverde. Vantaggio che dura lo spazio di un minuto perché alla ripresa del gioco è Vasil a trovare prontamente il pareggio per la Nuova Sondrio con un tiro dal limite che si infila alla sinistra di Poli. La prima frazione termina dopo 1′ di recupero con il parziale di 1-1.

Secondo tempo

Al rientro dall’intervallo i biancazzurri trovano subito il gol del vantaggio dopo tre minuti con il tocco sotto misura di Longo che da due passi piazza il pallone alle spalle di Poli. Castellanzese che reagisce con il tiro a giro di destro di Chessa dal limite dell’area sul quale Uccelletti compie un vero miracolo andando a deviare il pallone, destinato all’incrocio dei pali. Neroverdi nell’ultimo quarto d’ora sfiorano a più riprese il gol in special modo con un’azione insistita, che vede un batti e ribatti davanti alla porta: tiro di Rusconi respinto dal portiere avversario, sulla ribattuta il più veloce è Chessa che trova nuovamente l’opposizione dell’estremo difensore sondriese, palla che entra in possesso di Castelletto ma anche il suo tiro viene respinto terminando nei piedi di Guerrisi, anch’esso bloccato dalla retroguardia biancazzurra. Prova ancora Castelletto con un tiro dalla trequarti che però scende solo dopo aver superato la traversa della porta difesa da Uccelletti. La Nuova Sondrio amministra fino allo scadere dei 4′ di recupero, quando arriva il triplice fischio, che accerta la vittoria della squadra di mister Stefano Brognoli.

TABELLINO

CASTELLANZESE – NUOVA SONDRIO 1–2 (1-1)

RETI: 21’ pt rig. Chessa (C), 23’ pt Vasil (NS), 3’ st Longo (NS)

CASTELLANZESE (3-4-1-2): Poli; Rusconi, Airaghi, Tordini; Boccadamo, Lacchini, Castelletto, Oleoni (31’ st Micheri); Vernocchi (41’ st Foglio); Chessa, Merkaj (24’ st Guerrisi). A disposizione: Giroletti, Rausa, Robbiati, Gritti, Giuliani, Bianchi. Allenatore: Ivan Delprato

NUOVA SONDRIO (3-5-2): Uccelletti; D’Alpaos (34’ st Donnarumma), Schiavino, Ramirez Martinez; Zingone, Gaeta (34’ st Blaze), Badjie, Zaccone, Escudero; Vasil (27’ st Marras), Longo (41’ st De Angelis). A disposizione: Fabani, Meloni, Borserio, Lipari, Kanta. Allenatore: Manuel Serra (Stefano Brognoli squalificato)

ARBITRO: Nicole Puntel di Tolmezzo; assistenti Matteo Moschion di Gradisca d’Isonzo e Niklas Kalbhenn di Pordenone

AMMONITI: 22’ st Longo (NS), 32’ st Zaccone (NS), 38’ st Tordini (C)

RECUPERO: 1’ + 4’

RISULTATI 22ma GIORNATA – GIRONE B SERIE D

Chievo – Breno 2-0, Scanzorosciate – Milan Futuro 2-2, Casatese – Oltrepò 0-1, CASTELLANZESE – NUOVA SONDRIO 1-2, Leon – Caratese 2-0, Pavia – Real Calepina 0-1, VARESINA – VILLA VALLE 4-1, Virtus CGB – Caldiero 1-1, Vogherese – Brusaporto 0-1.

CLASSIFICA

Caratese 45, Chievo 40, Brusaporto 37, Villa Valle 36, Casatese e Milan Futuro 35, Caldiero 32, Virtus CBG 31, Leon, Real Calepina e Oltrepò (-3) 30, Scanzorosciate e Breno 28, CASTELLANZESE 26, VARESINA 20, Pavia 17, Sondrio 16, Vogherese (-2) 11.