La Cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 raccontata in diretta su VareseNews

Venerdì 6 febbraio alle 20 prende il via il grande evento allo stadio di San Siro: nello stesso momento a Materia la serata dedicata ai Giochi. Seguite con noi la "notte a cinque cerchi"

liveblog cerimonia olimpiadi 2026

Il conto alla rovescia per Milano Cortina 2026 è terminato. Venerdì 6 febbraio alle ore 20 prenderà il via la cerimonia di apertura allo stadio di San Siro e VareseNews seguirà con un liveblog l’intero evento. La nostra redazione ospiterà a Materia una serata condotta da Francesco Mazzoleni con numerosi ospiti (QUI la presentazione e il link per prenotarsi), in cui saranno proiettate le immagini provenienti dal Meazza. Nel corso dell’incontro ci saranno anche interventi in diretta dal nostro inviato a San Siro, Damiano Franzetti.

Nello stesso tempo però, tutti i lettori possono seguire la cerimonia e quanto accade a Materia attraverso un liveblog già disponibile dalla vigilia: all’interno trovate le notizie “olimpiche” di VareseNews, immagini e curiosità: si potrà anche interagire attraverso la chat che accompagna il live. Per accedere alla diretta è sufficiente attendere il caricamento del box in questa pagina (qui sotto); chi ha problemi di visualizzazione può invece CLICCARE QUI.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Pubblicato il 05 Febbraio 2026
