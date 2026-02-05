La Cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 raccontata in diretta su VareseNews
Venerdì 6 febbraio alle 20 prende il via il grande evento allo stadio di San Siro: nello stesso momento a Materia la serata dedicata ai Giochi. Seguite con noi la "notte a cinque cerchi"
Il conto alla rovescia per Milano Cortina 2026 è terminato. Venerdì 6 febbraio alle ore 20 prenderà il via la cerimonia di apertura allo stadio di San Siro e VareseNews seguirà con un liveblog l’intero evento. La nostra redazione ospiterà a Materia una serata condotta da Francesco Mazzoleni con numerosi ospiti (QUI la presentazione e il link per prenotarsi), in cui saranno proiettate le immagini provenienti dal Meazza. Nel corso dell’incontro ci saranno anche interventi in diretta dal nostro inviato a San Siro, Damiano Franzetti.
Nello stesso tempo però, tutti i lettori possono seguire la cerimonia e quanto accade a Materia attraverso un liveblog già disponibile dalla vigilia: all’interno trovate le notizie “olimpiche” di VareseNews, immagini e curiosità: si potrà anche interagire attraverso la chat che accompagna il live. Per accedere alla diretta è sufficiente attendere il caricamento del box in questa pagina (qui sotto); chi ha problemi di visualizzazione può invece CLICCARE QUI.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.