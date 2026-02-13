Varese News

Busto Arsizio pronta per la maxi-sfilata del Carnevale: la città nelle mani del Tarlisu e della Bumbasina

Si parte domenica 15 febbraio, con le consegna delle chiavi alle maschere della tradizione e sabato 21 febbraio con la grande sfilata

Carnevale bustocco

Il Carnevale bustocco torna ad animare il centro cittadino domenica 15 febbraio con la consegna delle chiavi alle maschere della tradizione e sabato 21 febbraio con la grande sfilata: due date da segnare in calendario per chi ama le feste, intervallate da appuntamenti infrasettimanali con laboratori creativi dedicati ai più piccoli.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 13 Febbraio 2026
