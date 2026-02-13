La corazzata Brescia fa tappa a Masnago: cosa si inventerà la Openjobmetis di Kastritis?

Perse due partite sulla carta “giocabili” dopo aver firmato l’impresa di Milano, la Openjobmetis vuole riscoprirsi squadra capace di sorprendere contro una grande della Serie A. Sabato pomeriggio (14 febbraio, ore 18,15) a Masnago atterra la Germani Brescia che dall’inizio della stagione viaggia su ritmi altissimi.

La Leonessa è stata, per la verità, agguantata in testa dalla Virtus dopo la sconfitta nello scontro diretto ma – per l’appunto – è ancora davanti a tutti grazie a una squadra che il giovanissimo coach Cotelli ha ereditato praticamente uguale da Poeta e ha fatto girare al meglio, proprio come nella passata stagione in cui per la prima volta Brescia ha disputato la finale scudetto. Del resto la struttura è solidissima, fatta di giocatori esperti, già protagonisti ai massimi livelli e decisi a rinunciare alle coppe per fare faville in campionato. Ivanovic e Della Valle, Burnell e Ndour, Bilan e Rivers sono dei califfi per l’attuale LBA, giocano a memoria e difficilmente offriranno concessioni.

E poi c’è Giancarlo Ferrero su cui – ci scuserà – è inutile dilungarsi ma che rappresenta uno dei più grandi amori sbocciati a Varese tra campo e pubblico negli ultimi vent’anni. E forse ci sarà per l’ultima volta da giocatore. Chapeau.

Detto tutto questo, all’andata, la Openjobmetis resse eccome quell’urto, riuscì per una volta a limitare Bilan e venne infilzata solo da un Della Valle ottimo nella ripresa dopo un avvio diesel. Si riparta quindi da lì per provare a invertire il pronostico, anche perché Varese ha assolutamente bisogno di muovere la classifica, prima di ritrovarsi con le fiamme dell’inferno alle spalle.

LUCI A MASNAGO – Riascolta in podcast la puntata della nostra trasmissione sulla Pallacanestro Varese. Ospite di turno, Max Ferraiuolo.

«Conosciamo il valore e la qualità dei nostri avversari, dovremo farci trovare pronti a contenere sia i loro esterni sia i lunghi – ammonisce Kastritis alla vigilia dopo il consueto check (“Ci siamo allenati bene”) sulla settimana al Campus – Sono molto bravi a rimbalzo, quindi dovremo essere intelligenti e attaccarli nel modo giusto». Il tecnico greco ripete il mantra del “passo alla volta” anche all’interno del medesimo incontro: «Noi giochiamo per vincere, i risultati sono importanti ma per ottenerli bisogna giocare un possesso alla volta, giorno dopo giorno: se lo fai con costanza, alla fine le vittorie arrivano. Ogni successo è fondamentale, non solo contro le grandi ma vincere prima della pausa è importante».

Kastritis ha spento le candeline virtuali del primo anno in biancorosso ma, come prevedibile, preferisce sorvolare sulle ricorrenze: «Alla vigilia di una partita non è il momento dei bilanci ma ribadisco che per me, venire qui, è stata una decisione ottima: mi sento benissimo, mi piace lavorare con le persone di questa società e con i miei giocatori che si impegnano duramente ogni giorno. Oggi scatta l’anno ma domani sarà un anno e un giorno; la vita va avanti, abbiamo una gara e siamo concentrati esclusivamente su quella».

DIRETTAVN – La partita di Masnago sarà raccontata, azione dopo azione, dal consueto liveblog #direttavn gestito dalla nostra redazione sportiva. All’interno, oltre alla cronaca di OJM-Germani anche aggiornamenti in tempo reale dall’Acinque Ice Arena dove si disputa Mastini-Caldaro.