La deliberazione della Corte dei conti che smonta la tassa sulla salute per i frontalieri

La richiesta di una cosiddetta “tassa sanità” ai lavoratori frontalieri ed ex frontalieri da parte della Regione Lombardia è «totalmente immotivata sotto il profilo contabile, amministrativo e istituzionale». A sostenerlo è una comunicazione durissima nei toni dell’Ufis (Unione Frontalieri Italiani in Svizzera) basata sugli atti ufficiali della Corte dei conti.

Con la deliberazione n. LOMBARDIA/2/2026/PRSS, assunta il 15 gennaio 2026 e depositata il 16 gennaio, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha infatti «accertato gravi e reiterate inadempienze della Regione nella gestione e rendicontazione della sanità regionale».

Va ricordato che la delibera della Corte dei conti ha un valore tecnico ma non è immediatamente vincolante.

LE INADEMPIENZE DI REGIONE LOMBARDIA

In particolare, la Corte nella sua delibera evidenzia che la Regione non approva il bilancio di esercizio della Gestione Sanitaria Accentrata entro i termini di legge, non trasmette tempestivamente la relazione del terzo certificatore, obbligatoria, e ripete questo comportamento «da almeno tre esercizi consecutivi», come già rilevato nei giudizi di parificazione del 2023, 2024 e 2025.

Secondo Ufis, «queste non sono irregolarità formali», ma «carenze strutturali che compromettono il ciclo del bilancio e i controlli pubblici», con effetti diretti sulla programmazione sanitaria, sull’allocazione delle risorse e sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini.

[le foto id=2029540] Cristan Bisa presidente di Ufis

LE RICADUTE

Sempre secondo Ufis, le ricadute sarebbero concrete: «Impediscono una programmazione sanitaria trasparente e verificabile», «rendono opaca la gestione delle risorse destinate ai territori di confine» e «scaricano sui cittadini l’incertezza generata da una gestione contabile non regolare». In questo quadro certificato dalla Corte dei conti, continua il sindacato, la Regione Lombardia «pretende di imporre ai cittadini, e in particolare a frontalieri ed ex frontalieri, un contributo fiscale certo, obbligatorio e immediato», senza poter dimostrare l’esistenza di un bilancio sanitario approvato e certificato, una quantificazione verificata del reale fabbisogno e una correlazione trasparente tra la tassa richiesta e il miglioramento dei servizi, soprattutto nelle aree di confine.

METTERE IN ORDINE I CONTI

Ufis richiama sottolinea inoltre che la tassa sanità è stata «fin dall’inizio configurata come una doppia imposizione», priva di motivazione economica verificabile e in contrasto con gli accordi bilaterali tra Italia e Svizzera.

Le inadempienze certificate, commenta nel comunicato Cristian Bisa, presidente di Ufis, rafforzano ulteriormente le ragioni del sindacato: «Prima si mettono in ordine i conti, prima si rispettano le leggi sulla rendicontazione, prima si tutelano cittadini e territori di confine». Fare il contrario, conclude il sindacato, significa «far pagare alla comunità le conseguenze di gravi carenze amministrative regionali, oggi ufficialmente accertate».

LA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI NEI CONFRONTI DI REGIONE LOMBARDIA