La fiammata di Snoop Dog e il coraggio di far pagare due volte una casa

Snoop Dogg a Gallarate porta la fiamma olimpica


Tra le notizie del giorno Gallarate è centrale con la star del rap americano Snoop Dog che ha percorso un tratto di percorso con la fiamma olimpica di Milano Cortina e con la brutta sorpresa di 300 famiglie che vivono nelle case costruite su terreni comunali. Tra le notizie di cronaca l’arresto, dopo uno sparo in aria, di uno spacciatore dei boschi a Morazzone che girava con un machete in  mano.

Pubblicato il 04 Febbraio 2026
TAG ARTICOLO

