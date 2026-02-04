La fiammata di Snoop Dog e il coraggio di far pagare due volte una casa
Le news del giorno in meno di 10 minuti e con un po' di leggerezza
Tra le notizie del giorno Gallarate è centrale con la star del rap americano Snoop Dog che ha percorso un tratto di percorso con la fiamma olimpica di Milano Cortina e con la brutta sorpresa di 300 famiglie che vivono nelle case costruite su terreni comunali. Tra le notizie di cronaca l’arresto, dopo uno sparo in aria, di uno spacciatore dei boschi a Morazzone che girava con un machete in mano.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.