La geometria dei sentimenti: Cesare Picco spiega la “topologia della psiche” a Busto
Giovedì 5 marzo un nuovo appuntamento del Caffè Letterario in Biblioteca Roggia. Un dialogo per capire come "nodi" e "buchi" strutturano la nostra mente e il rapporto con l'Altro
Può la matematica aiutarci a comprendere la complessità delle relazioni umane? È la sfida lanciata dall’incontro “Nel nodo delle relazioni: gli incontri che ci abitano”, che si terrà giovedì 5 marzo alle ore 21:00 presso la Sala Monaco della Biblioteca Roggia.
L’evento, curato dal Caffè Letterario, vedrà il terapeuta del Centro Talea di Busto Arsizio, Cesare Picco, dialogare con Monica Pinciroli partendo dalle tesi contenute nel volume “La geometria della mente. Per una topologia della psiche e della comunicazione” (edito da Alpes Italia).
La mente come rete
Al centro della serata l’affascinante ipotesi di pensare la mente umana come una struttura materiale o una rete dotata di una forma specifica. Secondo questa visione, l’incontro con l’Altro è possibile solo a due condizioni:
La presenza di “Buchi”: spazi aperti nella struttura mentale che permettono l’accoglienza dell’altro.
La generazione di “Nodi”: veri e propri annodamenti tra la struttura del soggetto e quella dell’interlocutore.
Dai sistemi alla psiche
Se i “nodi” sono da anni un pilastro della teoria dei sistemi e della topologia matematica, il loro ruolo nelle scienze umane rimane ancora tutto da esplorare. Cesare Picco guiderà il pubblico nel capire come questi concetti geometrici possano offrire una chiave di lettura inedita per conoscere meglio se stessi e la qualità dei propri legami.
Dettagli dell’evento
Quando: Giovedì 5 marzo, ore 21:00.
Dove: Biblioteca Roggia, Sala Monaco (Via PC Marliani 7, Busto Arsizio).
Organizzazione: Caffè Letterario – esperimenti per una nuova cultura.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giorgio Stucchi su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Mia23s su Esplosioni e fiamme in una fonderia a Lonate Pozzolo
Alberto Gelosia su Il tour per la legge sulla “Remigrazione” passa anche a Gallarate: interviene l’Anpi
Felice su In Svizzera si voterà per decidere se nel Paese debba esserci un tetto massimo di dieci milioni di abitanti
Felice su L'Italia come immenso bed&breakfast non ha un futuro
Felice su Superati i 3 milioni di presenze: turismo in crescita nel Varesotto e Varese Welcome lancia nuove idee
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.