La geometria dei sentimenti: Cesare Picco spiega la “topologia della psiche” a Busto

Può la matematica aiutarci a comprendere la complessità delle relazioni umane? È la sfida lanciata dall’incontro “Nel nodo delle relazioni: gli incontri che ci abitano”, che si terrà giovedì 5 marzo alle ore 21:00 presso la Sala Monaco della Biblioteca Roggia.

L’evento, curato dal Caffè Letterario, vedrà il terapeuta del Centro Talea di Busto Arsizio, Cesare Picco, dialogare con Monica Pinciroli partendo dalle tesi contenute nel volume “La geometria della mente. Per una topologia della psiche e della comunicazione” (edito da Alpes Italia).

La mente come rete

Al centro della serata l’affascinante ipotesi di pensare la mente umana come una struttura materiale o una rete dotata di una forma specifica. Secondo questa visione, l’incontro con l’Altro è possibile solo a due condizioni:

La presenza di “Buchi”: spazi aperti nella struttura mentale che permettono l’accoglienza dell’altro.

La generazione di “Nodi”: veri e propri annodamenti tra la struttura del soggetto e quella dell’interlocutore.

Dai sistemi alla psiche

Se i “nodi” sono da anni un pilastro della teoria dei sistemi e della topologia matematica, il loro ruolo nelle scienze umane rimane ancora tutto da esplorare. Cesare Picco guiderà il pubblico nel capire come questi concetti geometrici possano offrire una chiave di lettura inedita per conoscere meglio se stessi e la qualità dei propri legami.

Dettagli dell’evento

Quando: Giovedì 5 marzo, ore 21:00.

Dove: Biblioteca Roggia, Sala Monaco (Via PC Marliani 7, Busto Arsizio).

Organizzazione: Caffè Letterario – esperimenti per una nuova cultura.