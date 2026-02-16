Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

La geometria dei sentimenti: Cesare Picco spiega la “topologia della psiche” a Busto

Giovedì 5 marzo un nuovo appuntamento del Caffè Letterario in Biblioteca Roggia. Un dialogo per capire come "nodi" e "buchi" strutturano la nostra mente e il rapporto con l'Altro

Generico 16 Feb 2026

Può la matematica aiutarci a comprendere la complessità delle relazioni umane? È la sfida lanciata dall’incontro “Nel nodo delle relazioni: gli incontri che ci abitano”, che si terrà giovedì 5 marzo alle ore 21:00 presso la Sala Monaco della Biblioteca Roggia.

L’evento, curato dal Caffè Letterario, vedrà il terapeuta del Centro Talea di Busto Arsizio, Cesare Picco, dialogare con Monica Pinciroli partendo dalle tesi contenute nel volume “La geometria della mente. Per una topologia della psiche e della comunicazione” (edito da Alpes Italia).

La mente come rete

Al centro della serata l’affascinante ipotesi di pensare la mente umana come una struttura materiale o una rete dotata di una forma specifica. Secondo questa visione, l’incontro con l’Altro è possibile solo a due condizioni:

La presenza di “Buchi”: spazi aperti nella struttura mentale che permettono l’accoglienza dell’altro.

La generazione di “Nodi”: veri e propri annodamenti tra la struttura del soggetto e quella dell’interlocutore.

Dai sistemi alla psiche

Se i “nodi” sono da anni un pilastro della teoria dei sistemi e della topologia matematica, il loro ruolo nelle scienze umane rimane ancora tutto da esplorare. Cesare Picco guiderà il pubblico nel capire come questi concetti geometrici possano offrire una chiave di lettura inedita per conoscere meglio se stessi e la qualità dei propri legami.

Dettagli dell’evento

Quando: Giovedì 5 marzo, ore 21:00.

Dove: Biblioteca Roggia, Sala Monaco (Via PC Marliani 7, Busto Arsizio).

Organizzazione: Caffè Letterario – esperimenti per una nuova cultura.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 16 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.