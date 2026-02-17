La ginecologia del Del Ponte di Varese tra gli otto centri di riferimento per la cura del tumore all’ovaio

Nasce in Lombardia la Rete regionale dei Centri per la presa in carico delle donne con neoplasie ginecologiche grazie a una delibera della Giunta su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso. Tra questi c’è anche l’Ospedale Filippo Del Ponte di Varese, riconosciuto come Hub regionale per volumi, qualità clinica e attività di ricerca.

La rete regionale

La delibera definisce un modello assistenziale specializzato per prevenzione, diagnosi e cura (chirurgica e medica) delle neoplasie ginecologiche. Prevede agende dedicate per ridurre tempi di attesa, garantire appropriatezza, continuità e tempestività delle cure ambulatoriali pre e post-intervento. Il documento tecnico, redatto da Rete Oncologica Lombarda e Commissione Salute della Donna, sarà verificato annualmente dalle ATS per requisiti quali-quantitativi, con possibilità di integrazioni.

Il tumore ovarico

Il tumore ovarico è la neoplasia ginecologica più letale, spesso diagnosticata in stadio avanzato per sintomi aspecifici (gonfiore addominale, dolore pelvico, alterazioni intestinali). Colpisce prevalentemente donne oltre i 50 anni. La rete lombarda concentra interventi in hub qualificati per migliorare esiti: sopravvivenza a 5 anni varia dal 90% (stadio I) al 20-30% (stadio IV), con volumi elevati che riducono complicanze e mortalità operatoria.

Ruolo dell’ospedale Del Ponte

Tra gli otto centri accreditati in Lombardia per la chirurgia del tumore ovarico – su 111 strutture che eseguono questo tipo di interventi – figura l’Ospedale Filippo Del Ponte dell’ASST Sette Laghi. La Ginecologia di Varese, diretta dal professor Fabio Ghezzi, è stata riconosciuta come Centro Hub regionale, un risultato che certifica standard elevati di qualità clinica, volume chirurgico, multidisciplinarietà e risultati oncologici.

Nel solo 2025 il Centro ha preso in carico oltre 300 pazienti con tumori ginecologici accertati, di cui 80 affette da tumore ovarico, confermando un’esperienza clinica ampia e consolidata su queste patologie complesse. Secondo i dati del Programma Nazionale Esiti 2025, la struttura si colloca al 4° posto in Lombardia per numero di procedure chirurgiche per tumore ovarico e all’11° posto a livello nazionale, indicatori che testimoniano un’attività intensa e una qualità assistenziale riconosciuta nei confronti di centinaia di strutture italiane.

Nei primi mesi del 2026 sono già stati trattati oltre 50 tumori ginecologici, segno di una continuità e di un’intensità assistenziale che non conoscono pause.

Non solo sala operatoria

L’attività non si esaurisce nella sala operatoria: la presa in carico prevede un percorso multidisciplinare strutturato, in cui la valutazione preoperatoria avviene in stretta collaborazione con radiologi, anestesisti e anatomo-patologi, così da definire strategie terapeutiche personalizzate e sicure per ogni paziente.

Dopo l’intervento chirurgico, molte donne proseguono con trattamenti chemioterapici e programmi di follow‑up dedicati, grazie al lavoro integrato di ginecologi oncologi e personale infermieristico altamente specializzato, che accompagnano le pazienti lungo tutte le fasi della cura, dalla diagnosi alla sorveglianza a lungo termine.

Accanto all’eccellenza clinica, il Centro vanta una rilevante produzione scientifica: il Centro di Ricerca in Ginecologia Oncologica e Chirurgia Mini‑Invasiva dell’Università dell’Insubria ha all’attivo 51 pubblicazioni su riviste internazionali negli ultimi tre anni e collabora con oltre 20 istituzioni accademiche di riferimento nel mondo nel campo della ginecologia oncologica. Tra i progetti più significativi figura REMISSION, uno studio multicentrico europeo dedicato alla chirurgia mini‑invasiva nel tumore ovarico in fase iniziale, che mira a valutarne gli esiti oncologici in termini di recidiva e sopravvivenza.

Il commento del professor Fabio Ghezzi

«Il riconoscimento come Centro Hub rappresenta un traguardo importante e, al tempo stesso, una responsabilità verso le pazienti e il sistema sanitario regionale – commenta il professor Ghezzi – Questo risultato è frutto del lavoro di squadra di professionisti altamente qualificati e della stretta integrazione tra assistenza clinica, ricerca e formazione. Continueremo a investire per garantire cure sempre più efficaci e innovative».

Il nuovo status di Hub consentirà di rafforzare ulteriormente la rete regionale per la presa in carico delle pazienti con tumore ovarico, favorendo la centralizzazione dei casi più complessi e l’accesso a percorsi diagnostico‑terapeutici altamente specializzati su scala lombarda.

I centri regionali della rete

Sulla base dei criteri stabiliti dal documento tecnico, oltre al Del Ponte sono individuate, quali Centri regionali per la chirurgia del tumore dell’ovaio, le seguenti strutture:

Istituto Europeo di Oncologia – Milano

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori – Milano

IRCCS Ospedale San Raffaele – Milano

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori – Monza

Casa di Cura San Pio X – Milano

Spedali Civili di Brescia – ASST Spedali Civili – Brescia

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo – Pavia

Ospedale Papa Giovanni XXIII – ASST Papa Giovanni XXIII – Bergamo

Cosa cambia dal 1 aprile

Dal prossimo 1 aprile, le strutture pubbliche e private accreditate a contratto non inserite nell’elenco non potranno erogare, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, interventi di resezione del tumore dell’ovaio.

Le parole dell’assessore Bertolaso

«Con questa deliberazione – ha detto l’assessore Bertolaso – compiamo un passo fondamentale verso una presa in carico sempre più qualificata e strutturata delle donne affette da neoplasie ginecologiche. Vogliamo garantire cure di altissima qualità, in centri con comprovata esperienza e volumi adeguati, secondo standard europei di eccellenza. La concentrazione della chirurgia del tumore dell’ovaio in strutture selezionate significa maggiore sicurezza, migliori esiti clinici e percorsi più appropriati. Allo stesso tempo lavoriamo sulla riduzione dei tempi di attesa e sull’organizzazione di agende dedicate, perché la tempestività è parte integrante della qualità della cura. Regione Lombardia conferma così il proprio impegno per una sanità pubblica moderna, efficiente e centrata sui bisogni delle pazienti».