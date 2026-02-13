La Lega esprime solidarietà a Isabella Tovaglieri dopo le minacce

La Lega Lombarda e la Lega di Varese esprimono solidarietà a Isabella Tovaglieri dopo le minacce ricevute in seguito alle sue prese di posizione al Parlamento Europeo contro il regime iraniano. In una nota diffusa il 13 febbraio, le segreterie regionale e provinciale del partito condannano le intimidazioni rivolte all’europarlamentare.

Secondo quanto riportato nel comunicato, le offese e le minacce sarebbero arrivate dopo interventi pubblici di Tovaglieri contro il regime di Teheran e contro «chi nega i diritti civili e la libertà».

La presa di posizione della Lega

«Condanniamo con decisione ogni intimidazione rivolta all’on. Tovaglieri: la libertà di espressione delle proprie idee e la difesa dei diritti e dei nostri valori non si piegano alle minacce» dichiarano il senatore Massimiliano Romeo, segretario regionale della Lega Lombarda, e Andrea Cassani, segretario della Lega Provincia di Varese.

La Lega ribadisce così il sostegno politico all’eurodeputata, sottolineando l’importanza della libertà di espressione e della tutela dei valori democratici.