La Lega esprime solidarietà a Isabella Tovaglieri dopo le minacce
La segreteria regionale e quella provinciale del partito intervengono con una nota ufficiale dopo le intimidazioni rivolte all’europarlamentare per le sue posizioni espresse a Strasburgo
La Lega Lombarda e la Lega di Varese esprimono solidarietà a Isabella Tovaglieri dopo le minacce ricevute in seguito alle sue prese di posizione al Parlamento Europeo contro il regime iraniano. In una nota diffusa il 13 febbraio, le segreterie regionale e provinciale del partito condannano le intimidazioni rivolte all’europarlamentare.
Secondo quanto riportato nel comunicato, le offese e le minacce sarebbero arrivate dopo interventi pubblici di Tovaglieri contro il regime di Teheran e contro «chi nega i diritti civili e la libertà».
La presa di posizione della Lega
«Condanniamo con decisione ogni intimidazione rivolta all’on. Tovaglieri: la libertà di espressione delle proprie idee e la difesa dei diritti e dei nostri valori non si piegano alle minacce» dichiarano il senatore Massimiliano Romeo, segretario regionale della Lega Lombarda, e Andrea Cassani, segretario della Lega Provincia di Varese.
La Lega ribadisce così il sostegno politico all’eurodeputata, sottolineando l’importanza della libertà di espressione e della tutela dei valori democratici.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Superati i 3 milioni di presenze: turismo in crescita nel Varesotto e Varese Welcome lancia nuove idee
Felice su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.