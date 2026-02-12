Varese News

La musica di Nici a Radio Materia, ospite di Fuori Frequenza

Hobbeat, Gian e Giuse vi aspettano alle 21 per una serata dedicata alla musica di NIci, cantautore di Turbigo tra pop, rock e indie. Appuntamento su www.radiomateria.it

christian nicita

Questa sera, giovedì 12 febbraio alle ore 21:00, Nici, nome d’arte di Christian Nicita, sarà ospite della trasmissione Fuori Frequenza, in onda su Radio Materia. Un appuntamento dedicato alla musica emergente e alle storie che nascono dietro le canzoni, condotto come sempre da Hobbeat, Gian e Giuse.

Artista originario di Turbigo, classe 1991, Nici è una delle voci più interessanti della nuova scena pop italiana. Il suo percorso musicale inizia giovanissimo, a 15 anni, all’interno della banda del paese, per poi evolversi attraverso studi strutturati e un lungo lavoro di crescita artistica. A 21 anni frequenta l’Accademia Internazionale del Musical di Catania, affinando tecnica vocale e capacità interpretative, per poi proseguire la sua formazione tra Novara e Milano.

Il suo stile mescola pop, rock e indie, con sonorità moderne e testi profondi, spesso introspettivi, che raccontano esperienze personali ed emozioni autentiche. Nel corso degli anni ha preso parte a importanti contesti nazionali come il Tour Music Fest, The Coach Talent su 7 Gold e Casa Sanremo 2024, dove ha presentato il suo primo inedito “Basta che guardi dentro”, scritto insieme a Luca Sala.

Durante la puntata di Fuori Frequenza, Nici racconterà il suo percorso, le esperienze televisive, il lavoro dietro i suoi brani e il nuovo singolo “Parliamo in silenzio”, in uscita il 16 maggio, con cui tornerà sul palco del Tour Music Fest nel 2025.

La trasmissione è ascoltabile in diretta streaming dal sito ufficiale di Radio Materia: www.radiomateria.it.

Gli ascoltatori potranno interagire in diretta con messaggi e domande tramite WhatsApp al numero:+39 353 4848857

Un’occasione per conoscere da vicino un artista in continua evoluzione e per dare spazio alla musica che nasce dal territorio ma guarda lontano

Pubblicato il 12 Febbraio 2026
