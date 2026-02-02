La natura come maestra: innovare imparando dal mondo vivente

Beatrice Dal Pio Luogo, ingegnere ambientale, ricercatrice e divulgatrice varesina, ha accompagnato il pubblico della “Materia del giorno” alla scoperta del biomimetismo, un approccio all’innovazione che prende ispirazione dalla natura per progettare soluzioni più consapevoli e durature.

Attraverso un percorso che intreccia scienza, design e scrittura, Beatrice studia la complessità delle sfide ambientali e sociali contemporanee, osservando il mondo vivente come una fonte inesauribile di conoscenza.

Dalle passeggiate nei boschi alla ricerca accademica, il biomimetismo diventa per lei non solo uno strumento tecnico, ma anche una prospettiva culturale ed etica.

Beatrice che cos’è il biomimetismo e perché oggi è uno strumento così potente per l’innovazione?

«Il biomimetismo è un approccio all’innovazione di cui in Italia si parla ancora poco, ma che sta prendendo sempre più piede. Consiste nell’osservare e comprendere a fondo i principi che gli esseri viventi mettono in campo per sopravvivere e prosperare sul pianeta, in termini di forme, processi e strategie, e nel trasporre questa conoscenza in ambito umano, per risolvere problemi tecnici e affrontare le grandi sfide della nostra civiltà».

Il tuo legame con la natura nasce molto presto, addirittura dall’infanzia. Ci racconti questo rapporto?

«Sono cresciuta nel giardino di mia nonna. Per me era naturale concentrarmi su ciò che era molto piccolo: insetti, coccinelle, microcosmi. Le coccinelle, con la loro corazza rossa e sgargiante, mi affascinavano moltissimo. Le osservavo, inventavo storie su di loro, le umanizzavo. Crescendo ho capito che facevano parte di un ecosistema e mi sono piaciute ancora di più, anche perché svolgono un ruolo importante, ad esempio proteggendo le coltivazioni dagli afidi».

Come hai conciliato questa passione creativa con un percorso scientifico come l’ingegneria?

«Mi sono sempre sentita divisa tra due anime. Da una parte l’osservazione scientifica, dall’altra il desiderio di immaginare e creare. Ho sempre voluto fare un lavoro creativo, ma allo stesso tempo ero affascinata dalla biologia e dalla tecnica. L’ingegneria è stata un modo per tenere insieme queste due dimensioni».

Nel tuo lavoro quotidiano come si incontrano scienza, design e creatività? «Attualmente mi occupo, ad esempio, di valutare l’impatto ambientale dei tessuti e di studiare quanto rilasciano durante i lavaggi. Molti tessuti sono trattati con sostanze chimiche come i cosiddetti forever chemicals, che rendono i materiali idrofobici ma hanno un forte impatto ambientale. La natura ottiene la stessa funzione in modo molto più elegante: attraverso la struttura. Le foglie di loto, per esempio, grazie a nano e microstrutture superficiali, permettono all’acqua di restare sferica e di rotolare via portando con sé lo sporco. È una soluzione bellissima perché non usa sostanze chimiche, ma agisce sulla forma».

Ci sono altri esseri viventi che ti hanno particolarmente colpita?

«Sì, uno in particolare, il Cestello di Venere, una spugna marina formata da fibre di silicio. Ha un aspetto leggerissimo e fragile, tanto da essere regalata agli sposi in Giappone, ma in realtà è estremamente resistente. Riesce a sopportare le onde oceaniche grazie alla sua struttura interna. È un esempio straordinario di come si possano usare pochissime risorse in modo ottimale».

Perché il biomimetismo è così rilevante oggi, anche dal punto di vista culturale?

«Mi piace richiamare le parole di Janine Benyus, che ha definito la natura come modello, mentore e misura. È modello perché possiamo imitarne le soluzioni, ma soprattutto è misura, perché ciò che funziona in natura è sostenibile per definizione, perché non compromette le condizioni favorevoli alla vita nel lungo periodo. Tutto ciò che non ha funzionato è fossile. Ciò che esiste oggi ha superato la prova del tempo.

In che modo questo cambia il nostro sguardo sull’innovazione?

«Invitandoci all’umiltà. È come dialogare con un laboratorio di ricerca e sviluppo che ha 3,8 miliardi di anni di esperienza e milioni di soluzioni funzionanti. Noi non siamo i primi a risolvere problemi: siamo gli ultimi arrivati. La natura ci insegna ciclicità, rigenerazione e l’assenza di spreco, mentre noi siamo abituati a una logica lineare».

La scrittura ha un ruolo importante nel tuo percorso. Che relazione c’è tra parole, natura e trasformazione?

«Le parole creano immaginari e rendono visibile ciò che abbiamo dentro. In questo senso la scrittura è simile al biomimetismo, in quanto porta in superficie conoscenze che già esistono, ma che non stiamo osservando. È un lavoro di emersione, di connessione».

Essere diventata madre ha cambiato il tuo rapporto con questi temi?

«Sì, molto. Mi ha resa ancora più consapevole delle questioni ambientali e della responsabilità che abbiamo. Mi chiedo spesso che mondo voglio per mio figlio. Oggi sento ancora di più di far parte di un ecosistema e mi piace che il biomimetismo non sia solo una prospettiva scientifica, ma anche sociale ed etica».

Cos’è l’“Erbario dell’innovazione”?

«È uno spazio di riflessione e comunicazione, un blog in cui racconto il biomimetismo in modo semplice e accessibile, non solo per esperti. È un luogo in cui le mie due anime, quella dell’osservazione e quella dell’innovazione, cercano di dialogare».

Un primo passo concreto per chi vuole iniziare a guardare la natura come maestra?

«Farsi domande. Chiedersi perché un prodotto o un processo è fatto in un certo modo e se esistono alternative. E poi coltivare l’umiltà. Osservare come fanno gli altri organismi viventi e creare connessioni tra biologia e problemi socio-tecnici. Anche cambiare sguardo, di per sé, è già un impatto enorme».

