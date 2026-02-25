“La natura tra le case”, Gianpaolo Pedersini e Valter Clerici raccontano la bellezza del Parco del Lura

Il libro sarà presentato a Bulgarograsso sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo in occasione della mostra “Ritratti di natura” di Gianpaolo e Alessia Pedersini

Si intitola “La natura tra le case” il nuovo libro fotografico che racconta abitanti, contesti naturali e paesaggi del Parco del Lura.

Quasi 150 specie, quattordici anni di osservazioni dell’avifauna nel Parco del Lura, tra urbanizzazione e spazi che la natura continua a reclamare. Dalle vasche di laminazione dei Prati del Ceppo al resto del territorio del parco, il libro raccoglie una selezione delle centinaia di scatti realizzati da Gianpaolo Pedersini e Valter Clerici, testimonianza di una biodiversità che questo ambiente è riuscito ad attrarre e sostenere nel tempo. Un viaggio fotografico che invita a guardare con occhi nuovi le molteplici specie che vivono accanto a noi.

Il libro sarà presentato durante la mostra fotografica “Ritratti di natura”, in programma sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo nella Sala consiliare del Comune di Bulgarograsso.

In mostra tante immagini scattate da Gianpaolo Pedersini, affiancate da opere pittoriche di sua figlia Alessia, un racconto per immagini che celebra la bellezza del mondo naturale: rapaci, piccoli uccelli, farfalle, libellule, fiori e funghi, raccontati attraverso scatti che ne colgono forza e delicatezza. Un racconto che le opere di Alessia Pedersini completano esplorando il rapporto tra natura e inquinamento, trasformando il tema ambientale in un messaggio visivo intenso e contemporaneo. Un percorso a due voci che invita a osservare, riflettere e riscoprire il mondo che ci circonda.