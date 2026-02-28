La Polizia saluta l’ispettore Luca Manfredi in pensione dopo 30 anni all’Antidroga

La Polizia di Stato di Varese ha salutato nella mattinata di ieri l’ispettore Luca Manfredi, storico componente della Sezione Antidroga della Squadra Mobile, che da oggi è in pensione per raggiunti limiti di età. Una cerimonia partecipata e sentita, che ha visto la presenza di numerosi colleghi e di alcuni magistrati della Procura della Repubblica con i quali ha collaborato nel corso della sua carriera.

Un momento di affetto e riconoscimento per un investigatore che ha segnato, per oltre trent’anni, l’attività antidroga sul territorio varesino.

Classe 1966, Manfredi ha scelto di entrare in Polizia «per un solo motivo: la passione». Il suo percorso professionale è iniziato al III Reparto Mobile di Milano, la cosiddetta Celere, per poi proseguire alla Polizia Postale di Varese.

Da oltre tre decenni era in servizio alla Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Varese, dove ha dedicato anima e corpo al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, partecipando a numerosi servizi sul territorio e a complesse indagini di polizia giudiziaria.

Conosciuto da amici e colleghi con il soprannome di “l’Assessore”, per le sue doti oratorie, Manfredi è stato un punto di riferimento per i dirigenti che si sono succeduti alla guida dell’Ufficio investigativo e per i colleghi più giovani. Oltre ad aver insegnato il mestiere sul campo, ha trasmesso valori di integrità, abnegazione e senso del dovere che hanno contraddistinto tutta la sua carriera.

Impegno, passione e senso di responsabilità sono le qualità che gli vengono riconosciute. Caratteristiche che gli hanno permesso di essere, allo stesso tempo, un investigatore determinato e un padre di famiglia attento, capace di conciliare impegni professionali e vita privata.

La Questura di Varese, e in particolare la Squadra Mobile, ha voluto ringraziarlo pubblicamente per la professionalità, la lealtà e il contributo offerto negli anni di servizio, indicandolo come esempio per tutti coloro che ogni giorno lavorano per garantire sicurezza e serenità ai cittadini.