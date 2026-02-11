Varese News

La Polizia svizzera cerca Beretta Giuseppa scomparsa da Lugano il 9 febbraio

In caso di rintraccio avvisare il Comando della Polizia cantonale allo 0848 25 55 55

polizia cantonale

La polizia cantonale ha diramato una nota relativa alla scomparsa di Giuseppa Beretta, 62 anni di cui non si hanno più notizia a partire dal 09 febbraio 2026. la sparizione risale alle ore 22:00 da Lugano – Castagnola.

L’identikit della donna è il seguente: corporatura robusta, statura cm 165, età apparente anni 55 – 60 anni, peso 70 kg, occhi castani scuri, viso ovale-rotondo, capelli castani scuri, ricci, corti. Si esprime in lingua italiana, tedesco, francese e inglese. Sconosciuto l’abbigliamento al momento dell’allontanamento.

In caso di rintraccio avvisare il Comando della Polizia cantonale allo 0848 25 55 55

Pubblicato il 11 Febbraio 2026
