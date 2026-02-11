La Polizia svizzera cerca Beretta Giuseppa scomparsa da Lugano il 9 febbraio
In caso di rintraccio avvisare il Comando della Polizia cantonale allo 0848 25 55 55
La polizia cantonale ha diramato una nota relativa alla scomparsa di Giuseppa Beretta, 62 anni di cui non si hanno più notizia a partire dal 09 febbraio 2026. la sparizione risale alle ore 22:00 da Lugano – Castagnola.
L’identikit della donna è il seguente: corporatura robusta, statura cm 165, età apparente anni 55 – 60 anni, peso 70 kg, occhi castani scuri, viso ovale-rotondo, capelli castani scuri, ricci, corti. Si esprime in lingua italiana, tedesco, francese e inglese. Sconosciuto l’abbigliamento al momento dell’allontanamento.
In caso di rintraccio avvisare il Comando della Polizia cantonale allo 0848 25 55 55
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.