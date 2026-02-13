La prima serata di Sanremo si guarda insieme a Materia

La settimana più attesa della musica italiana inizia in compagnia. Martedì 24 febbraio, dalle ore 20, Materia Spazio Libero ospita la visione in diretta della prima serata del Festival di Sanremo, trasformando l’appuntamento televisivo in un momento di condivisione.

L’esordio della kermesse è sempre decisivo: le prime esibizioni, l’impatto dei brani in gara, i debutti più attesi e le inevitabili sorprese. Durante la serata sarà possibile seguire le canzoni in tempo reale, commentare le performance e confrontarsi su ciò che accade sul palco dell’Ariston e dietro le quinte, tra impressioni a caldo e curiosità.

Non solo schermo acceso, ma uno spazio di dialogo e partecipazione, nel cuore di Materia (via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno). Per tutta la durata dell’evento sarà aperta la caffetteria, per accompagnare il pubblico fino all’ultima nota.

L’ingresso è riservato ai possessori della tessera Anche Io APS.

Si continua poi a vivere il Festival per tutta la settimana a Materia Spazio Libero. Giovedì 26 febbraio alle ore 21 torna il MusicQuiz: Sanremo, la sfida a squadre interamente dedicata alla storia della kermesse: un viaggio tra oltre settant’anni di canzoni, dai grandi classici fino alle hit più recenti, con l’edizione in corso proiettata in sottofondo tra una manche e l’altra. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Venerdì 27 febbraio, dalle ore 20, spazio a Divano Sanremo con Stefania Radman: la gara entra nel vivo e il racconto si fa condiviso, tra commenti in tempo reale su canzoni, look e momenti cult. Per l’occasione sarà proposto anche un aperitivo con drink a 10 euro, per accompagnare la serata in un clima informale e partecipato. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Gran finale sabato 28 febbraio alle ore 20 con Divano Sanremo – La finale, ancora con Stefania Radman: le ultime esibizioni, i verdetti e le emozioni decisive saranno seguiti insieme fino all’annuncio del vincitore. Anche per la serata conclusiva è previsto l’aperitivo con drink a 10 euro. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Tutti gli appuntamenti sono riservati ai soci con tessera Anche Io Aps. Materia si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.