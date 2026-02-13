La prima serata di Sanremo si guarda insieme a Materia
Martedì 24 febbraio dalle 20 diretta collettiva del debutto del Festival a Materia Spazio Libero. Commenti live, atmosfera da Ariston e caffetteria aperta per tutta la serata. Ingresso con tessera Anche Io Aps
La settimana più attesa della musica italiana inizia in compagnia. Martedì 24 febbraio, dalle ore 20, Materia Spazio Libero ospita la visione in diretta della prima serata del Festival di Sanremo, trasformando l’appuntamento televisivo in un momento di condivisione.
L’esordio della kermesse è sempre decisivo: le prime esibizioni, l’impatto dei brani in gara, i debutti più attesi e le inevitabili sorprese. Durante la serata sarà possibile seguire le canzoni in tempo reale, commentare le performance e confrontarsi su ciò che accade sul palco dell’Ariston e dietro le quinte, tra impressioni a caldo e curiosità.
Non solo schermo acceso, ma uno spazio di dialogo e partecipazione, nel cuore di Materia (via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno). Per tutta la durata dell’evento sarà aperta la caffetteria, per accompagnare il pubblico fino all’ultima nota.
L’ingresso è riservato ai possessori della tessera Anche Io APS.
PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA
PREISCRIVITI QUI AD ANCHE IO APS
Si continua poi a vivere il Festival per tutta la settimana a Materia Spazio Libero. Giovedì 26 febbraio alle ore 21 torna il MusicQuiz: Sanremo, la sfida a squadre interamente dedicata alla storia della kermesse: un viaggio tra oltre settant’anni di canzoni, dai grandi classici fino alle hit più recenti, con l’edizione in corso proiettata in sottofondo tra una manche e l’altra. PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Venerdì 27 febbraio, dalle ore 20, spazio a Divano Sanremo con Stefania Radman: la gara entra nel vivo e il racconto si fa condiviso, tra commenti in tempo reale su canzoni, look e momenti cult. Per l’occasione sarà proposto anche un aperitivo con drink a 10 euro, per accompagnare la serata in un clima informale e partecipato. PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Gran finale sabato 28 febbraio alle ore 20 con Divano Sanremo – La finale, ancora con Stefania Radman: le ultime esibizioni, i verdetti e le emozioni decisive saranno seguiti insieme fino all’annuncio del vincitore. Anche per la serata conclusiva è previsto l’aperitivo con drink a 10 euro. PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Tutti gli appuntamenti sono riservati ai soci con tessera Anche Io Aps. Materia si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Superati i 3 milioni di presenze: turismo in crescita nel Varesotto e Varese Welcome lancia nuove idee
Felice su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.