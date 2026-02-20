La Pro Loco di Varese allunga il periodo delle feste nell’area di Schiranna

La Pro Loco di Varese ha siglato un accordo con la proprietà dell’area di Via Vigevano, alla Schiranna, per riqualificarla e trasformarla in un polo di aggregazione attivo tutto l’anno.

Lo spazio, noto ai varesini in estate come sede della Festa dell’Unità e in passato utilizzato anche come kartodromo, punta a diventare un punto di riferimento anche nelle altre stagioni: l’obiettivo dichiarato dall’associazione è allungare la stagione degli eventi sfruttando gli ampi padiglioni coperti, la facilità di accesso e i parcheggi disponibili, e mettendo lo spazio a disposizione anche di altre realtà associative del territorio.

Il primo appuntamento è fissato per il weekend del 20-22 febbraio con “Valtellina in Tour“, format itinerante già rodato in tutta la Lombardia: tre giorni di cucina valtellinese autentica — pizzoccheri, sciatt, polenta taragna — accompagnati da musica dal vivo con I Bei Matei (venerdì), una serata tributo a Vasco (sabato) e animazione domenicale. Ingresso libero, apertura venerdì dalle 18, sabato e domenica dalle 10.