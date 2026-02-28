La Pro Patria si fa rimontare due gol dalla Virtus Verona, allo “Speroni” finisce 2-2

Nel giorno del suo 107simo compleanno, la Pro Patria spreca una grande occasione e non riesce ad andare oltre il pareggio contro la Virtus Verona. I tigrotti disputano 67′ di alto livello andando in vantaggio di due reti, segnate da Desogus e Udoh tra il primo e secondo tempo, in mezzo un gol annullato a Renelus, per fuorigioco, e rigore sbagliato dal numero 70 ex Cittadella.
Al 67′ arriva la svolta in negativo, rappresentata dall’espulsione di Sassaro per doppia ammonizione. La partita cambia totalmente con la squadra di Fresco che riesce a rimontare grazie alla doppietta di Cernigoi. Nel finale gli ospiti sfioano anche il gol del sorpasso, negato da un gran salvataggio di Schirò sulla linea, dopo una parata di Sala su un tiro di Pagliuca. Questo punto non serve a nessuna delle due squadre: la Pro Patria sale a 17 punti, rimanendo a -4 dalla Virtus Verona (adesso a 21) e a -12 da Dolomiti Bellunesi e Pergolettese che occupano la quartultima e quintultima posizione.
Fischio d’inizio
La Pro Patria inizia con l’ormai consolidato 4-3-3 con sala che si riprende la maglia da titolare tra i pali. In difesa l’unico cambio è Sassaro al posto di Mora, mentre sono confermati Masi, Motolese e Felicioli. A centrocampo ritornano titolari Tunjov e Ferri al posto di Schirò e Frosali, confermato invece Di Munno. In avanti confermato il tridente composto da Renelus, Udoh e Desogus.
La Virtus Verona risponde col 3-5-2 con Scardigno tra i pali, davanti a lui Daffara, Toffanin e Munaretti. A centrocampo ci sono Zarpellon Ballarini e Gatti, con Bassi e Saiani sulle fasce. In avanti Fanini affianca Cernigoi.
PRIMO TEMPO
Dopo 5 minuti è Sassaro a intervenire di testa disinnescando un’azione pericolosa nata da un fallo laterale con pallone diretto a Cernigoi dopo la sponda di Ballarini. Al 7’ arriva il vantaggio della Pro Patria con una bella azione di contropiede: perfetta imbucata di Tunjov per Desogus, che si presenta davanti a Scardigno e lo supera con un preciso diagonale per l’1-0. La reazione della Virtus Verona arriva al 14’ quando Saiani accelera sulla sinistra e mette in mezzo per Cernigoi, che calcia in due tempi mandando alto da posizione ravvicinata. Un minuto più tardi la squadra di Fresco torna pericolosa con una sventagliata di Gatti per Bassi, bravo a inserirsi in area vincendo il contrasto con Felicioli e a servire un pallone morbido salvato in corner da Motolese. Al 25’ occasione per la Pro Patria con un fallo conquistato da Desogus al limite dell’area: sulla punizione va Tunjov, che costringe Scardigno alla parata. Al 36’ ancora Desogus protagonista con una grande giocata in mezzo a due avversari e assist per Tunjov, che non riesce a concludere e appoggia per l’inserimento di Sassaro, il cui tiro colpisce l’esterno della rete. Sul ribaltamento di fronte decisivo il salvataggio di Ferri: Fanini serve di prima Zarpellon, che si inserisce alle spalle di Felicioli e mette un pallone forte e teso in mezzo, ma Ferri interviene in scivolata mettendo in angolo. Nei 5 minuti di recupero l’arbitro assegna un calcio di rigore alla Pro Patria per fallo di Daffara su Renelus, ma dal dischetto Desogus si vede respingere il tiro da Scardigno, lasciando il risultato sull’1-0 all’intervallo.
SECONDO TEMPO
Al 10’ i bustocchi si salvano su un pericoloso flipper in area davanti a Sala sugli sviluppi di un corner. Poco dopo arriva un’occasione per la Pro Patria con un doppio tentativo di Citterio, ma la difesa della Virtus Verona si rifugia in corner. Al 14’ arriva il 2-0 per la Pro Patria: sugli sviluppi di un calcio d’angolo il pallone viene inizialmente allontanato, poi Felicioli raccoglie sulla sinistra e mette in mezzo, Motolese devia con il tacco favorendo Udoh, che da posizione ravvicinata insacca il meritato raddoppio. Al 21’ si fa vedere la Virtus Verona con un tiro di Zarpellon respinto da Sala, il pallone scheggia il palo e viene poi allontanato dalla difesa. Pochi secondi dopo arriva l’episodio che cambia la gara: espulso Sassaro per un intervento in ritardo su Saiani, secondo giallo e Pro Patria in dieci uomini. Al 26’ la Virtus Verona accorcia le distanze con il gol di Cernigoi, bravo a sfruttare il colpo di testa di Pagliuca per firmare l’1-2. Passano appena quattro minuti e arriva il 2-2: grande colpo di testa ancora di Cernigoi su calcio di punizione battuto dalla destra da Zarpellon, che ristabilisce la parità. Al 35’ altra occasione per la Virtus Verona con il cross di Bassi per la testa di Pagliuca, che sfiora la traversa. Nel recupero, al secondo dei cinque minuti concessi, decisivo il salvataggio sulla linea di Schirò dopo che Mancini aveva costretto Sala alla parata: il numero 40 allontana evitando il peggio. Al 95’ l’arbitro fischia la fine: Pro Patria e Virtus Verona si dividono la posta.
PRO PATRIA-VIRTUS VERONA 2-2 (1-0)
Reti: 7′ Desogus (PPA), 13′ st Udoh (PPA), 25′ st Cernigoi (VVE), 29′ st Cernigoi (VVE)
Pro Patria (4-3-3): Sala; Sassaro, Masi, Motolese (35′ st Mora), Felicioli; Tunjov, Di Munno, Ferri (42′ st Schirò); Renelus (1′ st Citterio), Udoh (24′ st Mastroianni), Desogus (24′ st Pogliano). A disposizione: Rovida, Zamarian, Orfei, Schiavone, Travaglini, Ricordi, Frosali, Giudici. Allenatore: Bolzoni.
Virtus Verona (3-5-2): Scardigno, Daffara (1′ st Pagliuca), Toffanin, Munaretti (22′ st Patanè); Bassi, Ballarini (1′ st Caia), Gatti, Zarpellon, Saiani; Fanini (42′ st Mancini), Cernigoi. A disposizione: Alfonso, Sibi, Cielo, Di Virgilio, Fiorin, Cuel, Lerco, Fiori, Fabbro. Allenatore: Fresco.
Arbitro: Cerbasi di Arezzo (Iuliano di Siena e Palermo di Pisa – IV ufficiale Burlando di Genova, FVS Sicurello di Seregno).
Note. Ammoniti: Sassaro (PPA), Motolese (PPA), Mastroianni (PPA) Espulso: 21′ st Sassaro (PPA)
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.