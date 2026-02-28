Varese News

La Pro Patria si fa rimontare due gol dalla Virtus Verona, allo “Speroni” finisce 2-2

I tigrotti non riescono a farsi il regalo di compleanno contro i veneti, che sfruttano la superiorità numerica per l'espulsione di Sassaro al 67' e recuperano il doppio vantaggio biancoblu. Un pari che non serve a nessuno

pro patria virtus verona 2026

Nel giorno del suo 107simo compleanno, la Pro Patria spreca una grande occasione e non riesce ad andare oltre il pareggio contro la Virtus Verona. I tigrotti disputano 67′ di alto livello andando in vantaggio di due reti, segnate da Desogus e Udoh tra il primo e secondo tempo, in mezzo un gol annullato a Renelus, per fuorigioco, e rigore sbagliato dal numero 70 ex Cittadella.

Al 67′ arriva la svolta in negativo, rappresentata dall’espulsione di Sassaro per doppia ammonizione. La partita cambia totalmente con la squadra di Fresco che riesce a rimontare grazie alla doppietta di Cernigoi. Nel finale gli ospiti sfioano anche il gol del sorpasso, negato da un gran salvataggio di Schirò sulla linea, dopo una parata di Sala su un tiro di Pagliuca. Questo punto non serve a nessuna delle due squadre: la Pro Patria sale a 17 punti, rimanendo a -4 dalla Virtus Verona (adesso a 21) e a -12 da Dolomiti Bellunesi e Pergolettese che occupano la quartultima e quintultima posizione.

Fischio d’inizio

La Pro Patria inizia con l’ormai consolidato 4-3-3 con sala che si riprende la maglia da titolare tra i pali. In difesa l’unico cambio è Sassaro al posto di Mora, mentre sono confermati Masi, Motolese e Felicioli. A centrocampo ritornano titolari Tunjov e Ferri al posto di Schirò e Frosali, confermato invece Di Munno. In avanti confermato il tridente composto da Renelus, Udoh e Desogus.

La Virtus Verona risponde col 3-5-2 con Scardigno tra i pali, davanti a lui Daffara, Toffanin e Munaretti. A centrocampo ci sono Zarpellon Ballarini e Gatti, con Bassi e Saiani sulle fasce. In avanti Fanini affianca Cernigoi.

PRIMO TEMPO

Dopo 5 minuti è Sassaro a intervenire di testa disinnescando un’azione pericolosa nata da un fallo laterale con pallone diretto a Cernigoi dopo la sponda di Ballarini. Al 7’ arriva il vantaggio della Pro Patria con una bella azione di contropiede: perfetta imbucata di Tunjov per Desogus, che si presenta davanti a Scardigno e lo supera con un preciso diagonale per l’1-0. La reazione della Virtus Verona arriva al 14’ quando Saiani accelera sulla sinistra e mette in mezzo per Cernigoi, che calcia in due tempi mandando alto da posizione ravvicinata. Un minuto più tardi la squadra di Fresco torna pericolosa con una sventagliata di Gatti per Bassi, bravo a inserirsi in area vincendo il contrasto con Felicioli e a servire un pallone morbido salvato in corner da Motolese. Al 25’ occasione per la Pro Patria con un fallo conquistato da Desogus al limite dell’area: sulla punizione va Tunjov, che costringe Scardigno alla parata. Al 36’ ancora Desogus protagonista con una grande giocata in mezzo a due avversari e assist per Tunjov, che non riesce a concludere e appoggia per l’inserimento di Sassaro, il cui tiro colpisce l’esterno della rete. Sul ribaltamento di fronte decisivo il salvataggio di Ferri: Fanini serve di prima Zarpellon, che si inserisce alle spalle di Felicioli e mette un pallone forte e teso in mezzo, ma Ferri interviene in scivolata mettendo in angolo. Nei 5 minuti di recupero l’arbitro assegna un calcio di rigore alla Pro Patria per fallo di Daffara su Renelus, ma dal dischetto Desogus si vede respingere il tiro da Scardigno, lasciando il risultato sull’1-0 all’intervallo.

SECONDO TEMPO

Pubblicato il 28 Febbraio 2026
