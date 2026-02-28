La Pro Patria si fa rimontare due gol dalla Virtus Verona, allo “Speroni” finisce 2-2

Nel giorno del suo 107simo compleanno, la Pro Patria spreca una grande occasione e non riesce ad andare oltre il pareggio contro la Virtus Verona. I tigrotti disputano 67′ di alto livello andando in vantaggio di due reti, segnate da Desogus e Udoh tra il primo e secondo tempo, in mezzo un gol annullato a Renelus, per fuorigioco, e rigore sbagliato dal numero 70 ex Cittadella.

Al 67′ arriva la svolta in negativo, rappresentata dall’espulsione di Sassaro per doppia ammonizione. La partita cambia totalmente con la squadra di Fresco che riesce a rimontare grazie alla doppietta di Cernigoi. Nel finale gli ospiti sfioano anche il gol del sorpasso, negato da un gran salvataggio di Schirò sulla linea, dopo una parata di Sala su un tiro di Pagliuca. Questo punto non serve a nessuna delle due squadre: la Pro Patria sale a 17 punti, rimanendo a -4 dalla Virtus Verona (adesso a 21) e a -12 da Dolomiti Bellunesi e Pergolettese che occupano la quartultima e quintultima posizione.

Fischio d’inizio

La Pro Patria inizia con l’ormai consolidato 4-3-3 con sala che si riprende la maglia da titolare tra i pali. In difesa l’unico cambio è Sassaro al posto di Mora, mentre sono confermati Masi, Motolese e Felicioli. A centrocampo ritornano titolari Tunjov e Ferri al posto di Schirò e Frosali, confermato invece Di Munno. In avanti confermato il tridente composto da Renelus, Udoh e Desogus.

La Virtus Verona risponde col 3-5-2 con Scardigno tra i pali, davanti a lui Daffara, Toffanin e Munaretti. A centrocampo ci sono Zarpellon Ballarini e Gatti, con Bassi e Saiani sulle fasce. In avanti Fanini affianca Cernigoi.

PRIMO TEMPO