La Protezione Civile di Castelseprio alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
Dal 2 febbraio il gruppo comunale sarà impegnato nel servizio di supporto a uno degli eventi sportivi più importanti a livello mondiale
A partire dal 2 febbraio, il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Castelseprio sarà ufficialmente impegnato nel servizio di supporto in occasione delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, uno degli eventi sportivi più attesi e rilevanti a livello mondiale.
La partecipazione a una manifestazione di tale portata rappresenta un traguardo di grande prestigio per il gruppo locale, chiamato a contribuire alla complessa macchina organizzativa che accompagnerà l’Italia al centro della scena sportiva internazionale. Le Olimpiadi non sono solo competizione, ma anche espressione di valori fondamentali come impegno, cooperazione e solidarietà, principi che da sempre guidano l’operato della Protezione Civile.
Per Castelseprio, l’impegno dei volontari in questo contesto è motivo di orgoglio e testimonia la professionalità, la preparazione e lo spirito di servizio che contraddistinguono il gruppo comunale. Un contributo concreto che valorizza il ruolo del volontariato all’interno dei grandi eventi e rafforza il legame tra territorio e istituzioni.
