Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

La Protezione Civile di Castelseprio alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

Dal 2 febbraio il gruppo comunale sarà impegnato nel servizio di supporto a uno degli eventi sportivi più importanti a livello mondiale

Campo estivo di protezione civile

A partire dal 2 febbraio, il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Castelseprio sarà ufficialmente impegnato nel servizio di supporto in occasione delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, uno degli eventi sportivi più attesi e rilevanti a livello mondiale.

La partecipazione a una manifestazione di tale portata rappresenta un traguardo di grande prestigio per il gruppo locale, chiamato a contribuire alla complessa macchina organizzativa che accompagnerà l’Italia al centro della scena sportiva internazionale. Le Olimpiadi non sono solo competizione, ma anche espressione di valori fondamentali come impegno, cooperazione e solidarietà, principi che da sempre guidano l’operato della Protezione Civile.

Per Castelseprio, l’impegno dei volontari in questo contesto è motivo di orgoglio e testimonia la professionalità, la preparazione e lo spirito di servizio che contraddistinguono il gruppo comunale. Un contributo concreto che valorizza il ruolo del volontariato all’interno dei grandi eventi e rafforza il legame tra territorio e istituzioni.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 01 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.