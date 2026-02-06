La “schiacciata” di Paola Egonu a Legnano: «Con il “Cuore Pieno” aiutiamo tutti a fare sport»

Nella foto di copertina Paola Egonu con i soci Lions che hanno vinto il Campionato di Sci Lions Open

Tutti dovrebbero avere la possibilità di fare sport, indipendentemente dalle condizioni economiche o sociali di partenza. È questo il principio che muove Cuore pieno, realtà impegnata a rendere l’attività sportiva accessibile a bambini e ragazzi promuovendo i valori dello sport.

Un obiettivo condiviso anche da Paola Egonu, campionessa olimpica e mondiale di pallavolo e socia dell’associazione, ospite d’onore della serata benefica organizzata il 5 febbraio dal Lions Club Legnano Host al The Dinner. La pallavolista azzurra ha portato la sua testimonianza sullo sport come strumento di inclusione e opportunità di crescita per i più giovani: «È bellissimo vedere la passione dei ragazzi e come l’attività sportiva riesca a unire tutti. Mi piace lo sport, mi piace condividerlo con loro e mi piace far fatica insieme, per poi alla fine di qualsiasi attività avere il cuore pieno e colmo di gioia», ha detto Egonu ai soci del club, che ha sostenuto l’associazione con un service contribuendo economicamente al progetto, condividendone mission e valori, come evidenziato dal presidente Massimiliano Bariola.

La sua presenza non era affatto scontata. A sottolinearlo è stata Giuditta Lualdi, ex pallavolista della UYBA e socia fondatrice di Cuore pieno: «Ieri ha perso una partita molto importante (la Vero Volley Milano ha perso con le turche dell’Eczacibasi Istanbul in Champions League ndr) e, non lo nego, è molto arrabbiata, ma questa sera ha deciso comunque di esserci. La sua presenza nell’associazione, ai tornei e alle riunioni, nonostante i mille impegni, mi fa capire che quello che stiamo facendo è una cosa grande».

Lo sport per tutti

L’associazione sportiva dilettantistica no profit Cuore Pieno organizza eventi e tornei tra Busto Arsizio e l’Alto Milanese per sostenere il progetto “A tutti sport” e dare a tutti la possibilità di praticare un’attività sportiva. «Lo facciamo contribuendo noi al pagamento delle rette delle società sportive per le famiglie o le comunità per minori che non riescono a sostenerle. – ha spiegato Lualdi, entrando nel dettaglio dell’iniziativa -. Collaboriamo con molte società sportive del territorio, di Busto, Legnano e dei Comuni limitrofi, e aiutiamo bambini e ragazzi dagli 0 ai 18 anni. Un nostro volontario incontra le famiglie e le segue: chiediamo loro serietà e un minimo di continuità. Non lo facciamo per far nascere campioni, ma perché riteniamo che lo sport sia fondamentale per imparare il rispetto delle regole, dei compagni e per crescere come persone». Per raccogliere fondi e aiutare queste famiglie l’associazione promuove iniziative come Busto Arsizio Sport, evento che in estate porta arene e campi sportivi nel centro cittadino, organizzando tornei con la partecipazione di atleti e testimonianze di campioni, per diffondere i valori educativi dello sport.

«Crediamo sia fondamentale che tutti possano avere la fortuna che abbiamo avuto noi – ha aggiunto -: praticare lo sport che desiderano, che sia a livello amatoriale o agonistico».

Egonu e l’esperienza olimpica

Paola Egonu, in questo contesto, rappresenta un esempio e uno stimolo per i giovani e i giovanissimi. La sua è una carriera incredibile, costruita ai massimi livelli dello sport mondiale. Limitandosi all’ambito olimpico, ha partecipato a tre edizioni consecutive dei Giochi con la nazionale italiana di pallavolo: Rio 2016, Tokyo 2020 e Parigi 2024. appuntamento in cui ha conquistato la medaglia d’oro.

Nel corso della serata, rispondendo alle domande del pubblico, la campionessa ha raccontato cosa abbia rappresentato per lei partecipare a questi eventi straordinari: «Dopo Rio, a Tokyo eravamo diventate un gruppo più consapevole, ma forse ancora poco lucide. A Parigi, invece, eravamo molto più focalizzate sull’obiettivo. Credo che la decisione di Julio Velasco di non farci alloggiare al Villaggio Olimpico ci abbia agevolato – ha spiegato -. Stando in hotel abbiamo avuto la possibilità di concentrarci solo sulle partite, non abbiamo fatto nemmeno la cerimonia di apertura. Abbiamo giocato le partite di pallavolo come al solito: per alleggerire la pressione avevamo “ribattezzato” le Olimpiadi come il torneo della baguette, perché il peso di sapere che stavamo giocando un’Olimpiade era davvero enorme. È stata un’esperienza stupenda, qualcosa di unico, che auguro a tutti gli atleti di poter vivere almeno una volta nella vita».