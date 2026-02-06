Varese News

Archivio

La “schiacciata” di Paola Egonu a Legnano: «Con il “Cuore Pieno” aiutiamo tutti a fare sport»

La campionessa olimpica e mondiale di pallavolo è stata ospite d’onore della serata organizzata dal Lions Club Legnano Host a sostegno di "Cuore Pieno", associazione che promuove lo sport inclusivo

Paola Egonu a Legnano con il "Cuore Pieno
Nella foto di copertina Paola Egonu con i soci Lions che hanno vinto il Campionato di Sci Lions Open

Tutti dovrebbero avere la possibilità di fare sport, indipendentemente dalle condizioni economiche o sociali di partenza. È questo il principio che muove Cuore pieno, realtà impegnata a rendere l’attività sportiva accessibile a bambini e ragazzi promuovendo i valori dello sport.

Un obiettivo condiviso anche da Paola Egonu, campionessa olimpica e mondiale di pallavolo e socia dell’associazione, ospite d’onore della serata benefica organizzata il 5 febbraio dal Lions Club Legnano Host al The Dinner. La pallavolista azzurra ha portato la sua testimonianza sullo sport come strumento di inclusione e opportunità di crescita per i più giovani: «È bellissimo vedere la passione dei ragazzi e come l’attività sportiva riesca a unire tutti. Mi piace lo sport, mi piace condividerlo con loro e mi piace far fatica insieme, per poi alla fine di qualsiasi attività avere il cuore pieno e colmo di gioia», ha detto Egonu ai soci del club, che ha sostenuto l’associazione con un service contribuendo economicamente al progetto, condividendone mission e valori, come evidenziato dal presidente Massimiliano Bariola.

La sua presenza non era affatto scontata. A sottolinearlo è stata Giuditta Lualdi, ex pallavolista della UYBA e socia fondatrice di Cuore pieno: «Ieri ha perso una partita molto importante (la Vero Volley Milano ha perso con le turche dell’Eczacibasi Istanbul in Champions League ndr) e, non lo nego, è molto arrabbiata, ma questa sera ha deciso comunque di esserci.  La sua presenza nell’associazione, ai tornei e alle riunioni, nonostante i mille impegni, mi fa capire che quello che stiamo facendo è una cosa grande».

Lo sport per tutti

L’associazione sportiva dilettantistica no profit Cuore Pieno organizza eventi e tornei tra Busto Arsizio e l’Alto Milanese per sostenere il progetto “A tutti sport” e  dare a tutti la possibilità di praticare un’attività sportiva. «Lo facciamo contribuendo noi al pagamento delle rette delle società sportive per le famiglie o le comunità per minori che non riescono a sostenerle. – ha spiegato Lualdi, entrando nel dettaglio dell’iniziativa -.  Collaboriamo con molte società sportive del territorio, di Busto, Legnano e dei Comuni limitrofi, e aiutiamo bambini e ragazzi dagli 0 ai 18 anni. Un nostro volontario incontra le famiglie e le segue: chiediamo loro serietà e un minimo di continuità. Non lo facciamo per far nascere campioni, ma perché riteniamo che lo sport sia fondamentale per imparare il rispetto delle regole, dei compagni e per crescere come persone». Per raccogliere fondi e aiutare queste famiglie l’associazione promuove iniziative come Busto Arsizio Sport, evento che in estate porta arene e campi sportivi nel centro cittadino, organizzando tornei con la partecipazione di atleti e testimonianze di campioni, per diffondere i valori educativi dello sport.

«Crediamo sia fondamentale che tutti possano avere la fortuna che abbiamo avuto noi – ha aggiunto -: praticare lo sport che desiderano, che sia a livello amatoriale o agonistico».

Paola Egonu a Legnano con il "Cuore Pieno

Egonu e l’esperienza olimpica

Paola Egonu, in questo contesto, rappresenta un esempio e uno stimolo per i giovani e i giovanissimi. La sua è una carriera incredibile, costruita ai massimi livelli dello sport mondiale. Limitandosi all’ambito olimpico, ha partecipato a tre edizioni consecutive dei Giochi con la nazionale italiana di pallavolo: Rio 2016, Tokyo 2020 e Parigi 2024. appuntamento in cui ha conquistato la medaglia d’oro.

Nel corso della serata, rispondendo alle domande del pubblico, la campionessa ha raccontato cosa abbia rappresentato per lei partecipare a questi eventi straordinari: «Dopo Rio, a Tokyo eravamo diventate un gruppo più consapevole, ma forse ancora poco lucide. A Parigi, invece, eravamo molto più focalizzate sull’obiettivo. Credo che la decisione di Julio Velasco di non farci alloggiare al Villaggio Olimpico ci abbia agevolato – ha spiegato -. Stando in hotel abbiamo avuto la possibilità di concentrarci solo sulle partite, non abbiamo fatto nemmeno la cerimonia di apertura. Abbiamo giocato le partite di pallavolo come al solito: per alleggerire la pressione avevamo “ribattezzato” le Olimpiadi come il torneo della baguette, perché il peso di sapere che stavamo giocando un’Olimpiade era davvero enorme. È stata un’esperienza stupenda, qualcosa di unico, che auguro a tutti gli atleti di poter vivere almeno una volta nella vita».

Un passaggio è stato dedicato anche al lavoro con l’allenatore Julio Velasco e all’importanza dell’aspetto umano all’interno della squadra. «Ho attraversato un periodo difficile e mi sentivo ferita, ma ho avuto la fortuna di lavorare con una persona che mette al primo posto l’essere umano. La sua priorità era che stessimo tutti bene come persone: giocare a pallavolo lo sappiamo fare, ma una squadra deve stare bene e giocare insieme».

Un’esperienza che le ha lasciato un insegnamento anche sul piano personale: «Grazie a lui ho imparato ad accettare di essere umana, di sbagliare e di perdere, senza mettermi in discussione. Una partita non cancella la mia carriera. C’è solo il presente: quello che è stato non conta e quello che sarà si vedrà». Al termine della serata è stato donato il gagliardetto del Club e il libro “Dovunque è Legnano”

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Valeria Arini
valeria.arini@legnanonews.com
Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 06 Febbraio 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.