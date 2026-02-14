La storia d’amore nata alle Poste di Lucia e Stefano, portalettere innamorati di Busto e Gallarate

Sono oltre 450 i portalettere in servizio sulla provincia di Varese, operativi nei 9 centri di recapito che servono i comuni del territorio. Fra loro anche Lucia Albanese e Stefano Lepore portalettere rispettivamente dei centri di Busto Arsizio e Gallarate.

Lucia e Stefano, 36 e 33 anni, si sono conosciuti e innamorati in Poste Italiane. Lucia di origine lucana e Stefano laziale, si trasferiscono in provincia di Varese per motivi di lavoro e scelgono di viverci anche per amore.

«Ho conosciuto Lucia sul lavoro – racconta Stefano –, l’ho aiutata quando ha iniziato a lavorare in Poste, per supportarla nel comprendere e gestire al meglio le attività. Ci sentivamo al telefono praticamente ogni giorno e la nostra complicità è nata proprio così». «Stefano per me è stato inizialmente un appuntamento quotidiano di lavoro – aggiunge Lucia – la sua voce era una sicurezza quando avevo dubbi o necessitavo di consigli, poi piano piano il nostro rapporto è cresciuto ed è cambiato».

Lucia e Stefano

«La svolta per me è stata quando le ho rubato il primo bacio, era il 16 marzo dello scorso anno – continua Stefano – anche se Lucia era inizialmente più cauta di me». «La mia titubanza nasceva da una esperienza precedente che mi aveva un po’ scottata – spiega Lucia – poi ho capito che Stefano era davvero speciale e mi sono lasciata andare a questo nuovo amore».

L’amore tra Stefano e Lucia, infatti, è continuato a crescere e da circa tre mesi si è definitivamente concretizzato in una convivenza a Busto, a casa di Lucia, anche se il loro sogno per il futuro è quello di trasferirsi insieme in una casa più grande anche grazie alla sicurezza del loro lavoro in Poste Italiane.

A far innamorare Stefano è stata la mentalità di Lucia e il suo modo di essere, Lucia invece si è innamorata della sicurezza di Stefano, del suo essere sempre determinato, curioso e pronto a soddisfare ogni suo desiderio: «Non faccio in tempo dirgli qualcosa che mi piacerebbe, che Stefano fa di tutto per realizzare le mie richieste. Per questo weekend ad esempio – conclude Lucia – festeggeremo San Valentino a Venezia, una città che volevo tanto vedere e Stefano, mi ha già anticipato che mi aspetta una sorpresa sul Ponte di Rialto, ovviamente ….non vedo l’ora di scoprirla!».