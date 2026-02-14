La storia del pattinatore ucraino alle Olimpiadi cattura la stampa giapponese a Malpensa

“VareseNews racconta spesso storie che uniscono”. Inizia così la mail arrivata nella posta di redazione e che racconta una storia di connessioni. Pochi giorni fa l’Associazione “Regala un sorriso-UKR APS” ha incontrato il giovane pattinatore artistico ucraino Kyrylo Marsak a Malpensa e Oksana Tkachuk Trapani, presidente dell’associazione oggi racconta:

“Proprio grazie a un precedente articolo di VareseNews, in cui si raccontava l’incontro con Kyrylo a Malpensa, alcuni giornalisti giapponesi hanno desiderato conoscerci e trascorrere con noi questa giornata così importante, per essere accanto all’associazione nel momento dell’ingresso in pista dell’atleta ucraino”.

Gli operatori giapponesi si sono interessati alle origini dell’associazione, ai percorsi che li hanno portati in Italia e alle storie personali dei rifugiati: le loro domande erano attente, rispettose, profondamente umane. In poche ore si è creata un’atmosfera calda, sincera, quasi familiare.”

Marsak, giovane atleta ucraino impegnato alle Olimpiadi Invernali di casa, ha rappresentato non solo il proprio Paese ma anche un simbolo di resilienza in una competizione di altissimo livello. Il pattinaggio di figura ai Giochi prosegue dal 6 al 19 febbraio al Milano Ice Skating Arena, con atleti provenienti da tutto il mondo.

Quando Kyrylo ha iniziato il suo programma libero, l’emozione è stata palpabile, come ricordano i volontari: “Le emozioni hanno riempito il cuore di tutti noi: lacrime di gioia, ma anche di memoria.” Dietro ogni atleta ucraino che oggi compete, osservano, “ci sono tanti giovani sportivi che non potranno più farlo. Le loro storie restano con noi, silenziose ma presenti, come parte di questo cammino.” Kyrylo Marsak, infatti, ha ottenuto risultati significativi nelle prove olimpiche, gareggiando con grande determinazione in un contesto sportivo e umano fortemente segnato dall’attualità.

L’associazione ha voluto rivolgere un ringraziamento a tutti coloro che l’hanno sostenuta. “Ringraziamo di cuore tutti coloro che ci sostengono, che tifano, che condividono con noi non solo l’entusiasmo sportivo, ma anche la sensibilità e l’attenzione verso ciò che questo momento rappresenta.”