La storia di Monica, l’Alveare di Norma e tutto lo sport del weekend nel lunedì di Radio Materia

Il lunedì di Radio Materia inizia con una novità, il ritorno dello sport e una storia che mette insieme spirito imprenditoriale, sostenibilità, salute e relazione con il territorio.

13,30 Le 0048 – Mission is possible

Primo appuntamento con la nuova serie podcast di Radio Materia in collaborazione con un gruppo di donne che stanno lottando contro il cancro. Ognuna di loro racconterà la propria storia di vita prima e con la malattia. Tra difficoltà, speranze, chemioterapie e nuove amicizie nate proprio grazie tra una seduta e l’altra. La prima a raccontarsi è Monica, tra le fondatrici e anima di questa bella realtà.

14,00 La Materia dello Sport

Insieme al professor Francesco Mazzoleni, giornalista della redazione sportiva, ripercorreremo le emozioni del weekend di sport delle squadre e gli atleti del territorio.

18,00 Chi l’avrebbe mai detto

Norma Bossi ogni settimana consegna ceste di verdura fresca nel nostro spazio di Materia. Non lo fa solo qui da noi ma anche in altri punti della provincia attraverso un sistema che mette in collegamento i produttori del territorio con i clienti, offrendo prodotti a km zero di qualità: dalle verdure ai formaggi, dal pane alla carne.

Vuoi partecipare ad una trasmissione? Scrivici a radiomateriavn@gmail.com o mandaci un whatsapp al 3534848857.

Per ascoltarci

www.radiomateria.it

www.varesenews.it/radio-materia/

App: Radio Garden o Tune In

ASCOLTA LE REPLICHE E NON DIMENTICARE DI METTERE UN LIKE SE TI SONO PIACIUTE