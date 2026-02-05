La torta “olimpica” vale un premio per Silvia Spina del Falcone di Gallarate

La torta “olimpica” vale un premio: Silvia Benedetta Spina, studentessa della classe 4BPE dell’Istituto “Falcone” di Gallarate, ha conquistato il primo posto al prestigioso Trofeo Claudio Prandi, svoltosi lo scorso 25 gennaio a Erba nell’ambito della RistorExpo Young Cup.

Un risultato di grande rilievo, anche perché Silvia è stata l’unica partecipante proveniente da una scuola pubblica tra i tredici concorrenti in gara. A convincere la giuria è stata la sua torta da credenza intitolata “Tra monti e laghi”, un’opera dolciaria ideata per rappresentare l’eccellenza della Lombardia in vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026.

La creazione si è distinta per la coerenza tecnica e il forte valore identitario, elementi centrali del concorso. Realizzata con il supporto, in qualità di helper, della studentessa Sofia Canziani (5APE), la torta valorizza ingredienti simbolo del territorio varesino: farina di mais bianco, pesche del lago di Monate, miele di Varese e burro di montagna. Una scelta che ha saputo raccontare il legame profondo tra pasticceria e identità locale.

Il successo di Silvia rappresenta il coronamento di un percorso formativo costruito con coerenza e passione. Durante gli anni del percorso regionale, sotto la guida del professor Princiotta, la studentessa ha sempre scelto di raccontare sé stessa attraverso la pasticceria, valorizzando prodotti tipici come la Torta Varese e una rivisitazione al cucchiaio dei Brutti ma Buoni. Dopo aver conseguito brillantemente la qualifica regionale, ha deciso di proseguire gli studi per ottenere il diploma, percorso che sta affrontando attualmente con il supporto della professoressa Ciaccio.

Un risultato che premia il talento individuale e che conferma anche l’Istituto “Falcone” come una realtà capace di competere a livelli di eccellenza, valorizzando il patrimonio gastronomico del territorio e preparando i propri studenti a un futuro professionale di alto profilo.