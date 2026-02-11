Varese News

L’addio all’uomo che amava tutte le vite e i due riti del carnevale

Giancarlo Galli


Apriamo leggendo un ricordo di Giancarlo Galli, un uomo buono e gentile che nella sua vita ha salvato centinaia di animali dall’abbandono o dalla morte certa, si prosegue con il carnevale che incombe con le prime sfilate del rito romano seguite poi da quelle del rito ambrosiano, parliamo di asili, ladri in casa e al mercato.

Pubblicato il 11 Febbraio 2026
