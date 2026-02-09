L’adolescenza di Gesù raccontata dai ragazzi di oggi: open call per 30 giovani attori al Sacro Monte
Un workshop gratuito con i maestri Tindaro Granata e Angela Demattè per creare lo spettacolo d'apertura del Festival "Tra Sacro e Sacro Monte". Iscrizioni aperte fino al 22 febbraio
Cercasi trenta adolescenti pronti a prendersi la scena e a scrivere un pezzo di storia che nessuno ha mai raccontato. Il progetto Capolinea Sacromonte lancia un’”open call” rivolta ai ragazzi tra i 14 e i 18 anni per partecipare a un workshop teatrale gratuito che sfocerà nel debutto ufficiale del festival Tra Sacro e Sacro Monte 2026.
L’obiettivo artistico è ambizioso e affascinante: esplorare l’adolescenza di Gesù, un periodo della sua vita misterioso e non documentato dai testi. Saranno proprio i ragazzi a dare voce e corpo a quel momento di passaggio “incasinato e potente” che loro stessi stanno vivendo, guidati da due nomi di primo piano del teatro italiano: la drammaturga Angela Demattè e l’attore e regista Tindaro Granata.
Il calendario: dai laboratori al debutto
Il progetto, realizzato in collaborazione con Karakorum srl Impresa Sociale e sostenuto da Fondazione Cariplo, si svilupperà secondo un programma serrato:
Iscrizioni: Entro il 22 febbraio 2026 tramite apposito form online.
Laboratorio settimanale: Dal 2 marzo, ogni lunedì dalle 15:00 alle 17:00 presso lo Spazio YAK di piazza De Salvo (Bustecche).
Fase intensiva: Un laboratorio estivo con prove e rifinitura finale.
Il debutto: Tre giorni di repliche (26, 27 e 28 giugno) sullo straordinario palcoscenico naturale della Via Sacra di Varese.
Il teatro come “salvezza”
Non è richiesta esperienza pregressa, ma solo la voglia di mettersi in gioco. I due direttori artistici sottolineano il valore educativo del progetto ricordando il proprio passato: «A 16 anni mi sentivo goffa e inadeguata – racconta Angela Demattè – in teatro ho scoperto che potevo diventare altro da me e inventare storie». «Volevo essere invisibile perché mi vergognavo di tutto – le fa eco Tindaro Granata – il gioco del teatro mi ha salvato da ogni paura».
Un’occasione rara per i giovani varesini di diventare protagonisti culturali della città, raccontando se stessi attraverso un mito millenario, proprio lungo le cappelle del borgo patrimonio Unesco.
In sintesi: come partecipare
Chi: Ragazzi/e tra i 14 e i 18 anni.
Costo: Gratuito (30 posti disponibili).
Scadenza: 22 febbraio 2026.
Info: Canali social del Festival Tra Sacro e Sacro Monte e di Karakorum srl.
Link iscrizioni: https://forms.gle/VpcETBUTYSwF
