L’allevamento di pesci nel depuratore e l’interprete varesotta a Sanremo

Le news più importanti del giorno in meno di 11 minuti

Tante notizie che riguardano gli animali nel giornale radio del 25 febbraio. Eseguito l’esame del dna sulle pecore sbranate alla Rasa, l’esperimento di Alfa e Gruppo Cap al depuratore di Lonate Pozzolo dove in una vasca vengono allevate le alborelle, un cane salvato nel bosco ma anche la storia dell’interprete della Valceresio che traduce il festival nel linguaggio dei segni, il cambio al vertice dell’Arcigay di Varese e molto altro.

Pubblicato il 25 Febbraio 2026
