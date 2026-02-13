Largo Flaiano, due anni di “nuova vita”: tra il traffico che scorre e chi sbaglia ancora corsia

Due anni fa, proprio nel giorno di San Valentino, Varese celebrava il suo particolare “matrimonio” con la nuova mobilità. Il 14 febbraio 2024 veniva infatti inaugurata ufficialmente la maxi-rotonda di Largo Flaiano, l’opera architettonica e viabilistica destinata a cancellare per sempre il famigerato “tappo” all’ingresso dell’autostrada.

A ventiquattro mesi di distanza, il bilancio è più chiaro che scuro: se da un lato la struttura ha superato la prova del fuoco del traffico quotidiano, dall’altro restano nodi irrisolti tra “distrazioni”, inciviltà e manutenzione.

La rotonda al contrario

Nonostante la segnaletica orizzontale e verticale sia presente (sufficiente o meno, non siamo noi a doverlo stabilire), Largo Flaiano continua a essere teatro di manovre da brivido. La foto in copertina è emblematica: un’auto che imbocca la rotonda contromano, sfidando il flusso dei veicoli. C’è anche un profilo Instagram creato ad hoc che immortala le tante “distrazioni” e che si chiama ironicamente, citando in parte un’iconica canzone anni ’60, “Una rotonda sul lago”.

Si tratta di episodi isolati rispetto alle migliaia di varesini e pendolari che ogni giorno utilizzano lo svincolo in modo impeccabile, ma sono sufficienti a riaccendere il dibattito sulla sicurezza. Errore umano, distrazione o una configurazione che trae ancora in inganno i meno attenti? Non lo sappiamo e facciamo fatica a immaginare come si possa ancora prendere la rotonda al contrario, ma tant’è.

Le segnalazioni di degrado e sporcizia

Se la maxi rotonda è ormai parte integrante della città, è ciò che sta ai margini a far storcere il naso. Molte le segnalazioni dei residenti riguardanti la sporcizia e l’abbandono di rifiuti, in particolare nella zona della massicciata ferroviaria.

Le sterpaglie e i detriti accumulati ai lati del nuovo ponte e lungo i binari restituiscono un’immagine di trascuratezza che mal si concilia con l’investimento milionario dell’opera. Una questione di “terra di nessuno” tra competenze comunali e ferroviarie che finisce per penalizzare il decoro di uno degli ingressi principali della città.

Chiarimenti attesi in commissione

Non mancano poi le polemiche di chi sostiene che il cantiere non sia mai stato chiuso definitivamente. Nel progetto originale erano previsti interventi di mitigazione ambientale, piantumazioni e finiture che, secondo alcuni osservatori (soprattutto le forze politiche di opposizione), non sarebbero ancora stati portati a termine del tutto: lunedì 16 febbraio è prevista una commissione Lavori Pubblici che dovrebbe chiarire lo stato d’avanzamento dei principali cantieri varesini, Largo Flaiano compreso.