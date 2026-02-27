Lautaro Basualdo, dall’Argentina a Varese per inseguire il sogno NBA

San Jorge è una città di meno di ventimila abitanti nella provincia di Santa Fe, in Argentina. Le strade perpendicolari della città formano isolati perfettamente quadrati. Su internet si legge che la località è «nota per le sue attività agricole e funge da centro nevralgico per le aree rurali circostanti» – e del resto è circondata da una spianata di campi coltivati, e che «offre servizi essenziali».

È da qui, da San Jorge, che arriva Lautaro Basualdo, sedici anni appena compiuti, da quasi due tesserato da Varese Basketball – la struttura che fa da “serbatoio” alla Pallacanestro Varese, che la ha creata insieme alla Robur et Fides – e già considerato un potenziale talento mondiale dei canestri. Spesso, a Varese, si sente parlare di ragazzi giovanissimi (e di solito… molto alti) arrivati in città per giocare a basket grazie al reclutamento delle società principali. Ma chi sono? Cosa pensano? Qual è la loro storia? Lautaro, 16 anni, dall’Argentina, racconta la sua.

Per il giovane pivot, non è importante che ci siano tante cose nella sua città. A lui basta la squadra di basket che è l’unica cosa che nomina durante la chiacchierata. Oltre – va detto – alla scuola che giustamente viene prima dei canestri. La società in cui è cresciuto Basualdo non è una qualunque. Il Club Atletico San Jorge è tra le più importanti istituzioni sportive della zona e vanta anche uno stadio polisportivo di 2.200 metri quadrati, una piscina olimpionica e un ippodromo. Un gigante in mezzo alla campagna.

Ma come è arrivato questo ragazzo alto e magro in Italia? Di quando Luis Scola lo ha reclutato per le sue grandi capacità, Lautaro ricorda: «Luis è venuto a osservarmi e mi ha visto giocare a un torneo, dopo di che ha parlato con i miei genitori e si è offerto di portarmi ad allenarmi con la squadra di Varese» dove erano già stati chiamati altri promettenti giovani argentini. A partire da Ivan Prato, stesso ruolo di Basualdo e compagno di nazionale del figlio di Scola, Tomas.

Mentre lo intervistiamo nella palestra del Campus al termine di un allenamento con la prima squadra della Openjobmetis (Basualdo fa parte del gruppo di giovani giocatori che lavorano quotidianamente con la Serie A ndr) i suoi genitori lo guardano dagli spalti. «Loro stanno in Argentina ma quando possono vengono a trovarmi». In questa occasione papà e mamma si sono fermati in città per una settimana. «Io invece tornerò in Argentina per due mesi d’estate, quando il campionato finisce».

Lautaro gioca a basket da quando ha quattro anni. Non è figlio di grandi cestisti, anzi, la madre giocava a pallavolo e il padre a calcio. «In Argentina il calcio è lo sport più praticato, non la pallacanestro. Io ho iniziato a giocare imitando il fratello più grande: anche lui è partito da casa per giocare a basket, ma è andato a 2 ore e mezza da San Jorge. Io invece sono a 11 ore di aereo».

Durante la sua permanenza in città, Lautaro vive con i coetanei nella foresteria della Pallacanestro Varese situata nel complesso dei Giardini Sospesi dove ognuno ha la sua stanza ma dove cucina e sala sono condivise. «Cucino da solo per me a volte. Ho imparato da piccolo a stare ai fornelli». Sul piatto preferito in assoluto, Lautaro sorride: «La carne argentina. Ma qui non c’è la stessa. Quindi dico la pasta con il ragù o la carbonara».

Hai avuto paura ad andare via da casa? «No – spiega Basualdo – L’unica cosa di cui ho avuto paura è il figlio di Scola, il maggiore: Tiago. Era gigante ma anche fortissimo: vinceva tutto». Sul futuro, il giovane giocatore non ha dubbi. «Da grande? Voglio giocare in NBA. E se non ci riuscirò mi piacerebbe una carriera da allenatore».