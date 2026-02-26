Laveno Mombello celebra l’8 marzo con la Pro Loco: festa e tesseramento in piazza
Domenica 8 marzo appuntamento in Piazza Caduti del Lavoro per la Festa della Donna promossa dalla Pro Loco Laveno Mombello Cerro. Un momento di comunità, con aperitivo e omaggio simbolico per tutte le donne
Laveno Mombello celebra la Festa della Donna con un’iniziativa dedicata alla comunità. Domenica 8 marzo la Pro Loco Laveno Mombello Cerro organizza un appuntamento speciale presso l’ex edicola di Piazza Caduti del Lavoro, con il patrocinio del Comune di Laveno Mombello.
L’evento nasce come omaggio a tutte le donne, per riconoscerne il ruolo fondamentale nella vita sociale, culturale e associativa del territorio. Un’occasione per ritrovarsi in piazza, condividere un momento conviviale e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità locale.
Tesseramento 2026 e progetti per il nuovo anno
La mattinata sarà anche l’occasione per il tesseramento 2026 della Pro Loco. Un momento importante per sostenere concretamente le attività dell’associazione e conoscere da vicino i progetti in programma per il nuovo anno.
Presso il punto informativo allestito all’ex edicola, i volontari saranno a disposizione per fornire dettagli sulle iniziative future, sugli eventi in calendario e sulle modalità di partecipazione alla vita associativa.
Un aperitivo e un omaggio simbolico
Nel corso della mattinata verrà offerto un piccolo aperitivo a tutti i presenti. A tutte le donne sarà inoltre consegnato un omaggio simbolico, gesto che vuole rappresentare la gratitudine della Pro Loco verso il contributo femminile alla crescita e alla vitalità della comunità.
Una sorpresa in piazza nei giorni precedenti
L’iniziativa sarà anticipata da una sorpresa in Piazza Caduti del Lavoro, visibile a partire dai primi giorni di marzo. Un allestimento pensato per coinvolgere cittadini e visitatori e creare attesa verso l’appuntamento dell’8 marzo, trasformando il centro del paese in uno spazio di partecipazione e condivisione.
L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, per vivere insieme una giornata che unisce festa, riconoscenza e impegno civico.
Informazioni utili
Per ulteriori dettagli è possibile rivolgersi alla Pro Loco Laveno Mombello Cerro attraverso i propri canali ufficiali e partecipare direttamente all’appuntamento in piazza domenica 8 marzo.
