Lavori di ammodernamento per le Poste di Clivio: sportelli chiusi dal 13 febbraio per un mese e mezzo

L’ufficio postale di Clivio si prepara a cambiare volto. A partire dal prossimo 13 febbraio, la sede chiuderà temporaneamente i battenti per dare il via a una profonda ristrutturazione. Non si tratta di una semplice rinfrescata alle pareti, ma di un intervento strutturale legato al progetto «Polis», l’iniziativa di Poste Italiane nata per trasformare gli uffici postali dei piccoli comuni in veri e propri sportelli unici per i servizi della Pubblica Amministrazione.

Il progetto Polis e i nuovi servizi

L’obiettivo dichiarato dall’azienda è quello di abbattere il divario digitale nei centri con meno di 15.000 abitanti, rendendo più semplice la vita ai cittadini. Una volta terminati i lavori, l’ufficio di Clivio non si occuperà più solo di raccomandate, bollettini o risparmi. La nuova sede sarà predisposta per l’erogazione di servizi INPS e certificati anagrafici. Entro la fine del 2026, la novità più attesa: la possibilità di avviare direttamente allo sportello le pratiche per la richiesta del passaporto, evitando così le trasferte verso i commissariati più distanti.

Restyling e comfort per l’utenza

Il cantiere comporterà una completa riorganizzazione degli spazi interni. Poste Italiane ha previsto l’installazione di nuovi arredi progettati per facilitare le operazioni dei clienti e migliorare l’accoglienza. Gli interventi mirano anche a ottimizzare il comfort ambientale, con una gestione più moderna della luce e degli spazi di attesa. Salvo imprevisti legati all’andamento dei lavori, la riapertura della sede rinnovata è prevista per la fine di marzo 2026.

Sportello sostitutivo a Saltrio

Per tutta la durata dei lavori, i cittadini di Clivio dovranno fare riferimento al vicino ufficio postale di Saltrio. Poste Italiane ha infatti predisposto il trasferimento della continuità dei servizi presso la sede limitrofa, che osserva i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35 e il sabato fino alle 12:35. Presso l’ufficio di Saltrio è inoltre disponibile un ATM Postamat attivo 24 ore su 24 per i prelievi e le operazioni automatiche