Lavori in Via Piana di Luco: senso unico alternato per tre giorni
Dal 18 al 20 febbraio 2026, dalle 8.30 alle 17, sarà istituito un senso unico alternato
Temporanea modifica alla circolazione in via Piana di Luco a Varese per lavori di sistemazione della banchina stradale. L’intervento, affidato all’impresa Civelli Costruzioni Srl di Gavirate, comporterà alcune limitazioni al traffico per garantire la sicurezza durante l’esecuzione dei lavori.
Le modifiche alla viabilità
Dal 18 al 20 febbraio 2026, dalle 8.30 alle 17, sarà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico o, in caso di necessità, con l’assistenza di movieri. Contestualmente, verrà introdotto un limite di velocità di 30 km/h per tutta la durata dei lavori.
Il provvedimento, emesso dal Comando di Polizia Locale di Varese, riguarda tutte le categorie di veicoli e mira a garantire le migliori condizioni di sicurezza sia per gli addetti ai lavori che per l’utenza stradale. Gli automobilisti sono invitati a prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea e a rispettare i limiti di velocità imposti per la durata dell’intervento.
