L’avventura in giallonero di Matikainen inizia con la trasferta ad Appiano
I Mastini si preparano a varcare la soglia della "Pirates Arena" (sabato 7, ore 18) per la prima partita con il coach finlandese. Serve una vittoria per rimanere nella parte alta del Master Round
La classifica del Master Round è una coperta corta che non lascia spazio a sogni tranquilli: Varese porta in dote 19 punti, ma con il fiato sul collo proprio degli altoatesini di Appiano che, soprattutto tra le mura amiche, sanno essere letali e implacabili.
Per i gialloneri tornare vincitori dalla trasferta bolzanina (sabato 8 febbraio, primo ingaggio alle ore 18) non è solo una questione di punti, ma di identità e di rilancio. Dopo l’addio a Massimo Da Rin, la piazza aspetta di capire quale sarà il volto di questa squadra e se la cura Matikainen porterà quei cambiamenti in termini strategici e tattici di cui la formazione ha bisogno. Certo, non si potrà pretendere una trasformazione immediata, ma la percezione dello stile che il finlandese vorrà dare alla squadra lo si dovrà intravvedere sin da subito. Anche perché l’importanza di fare punti nel Master Round non consente periodi di adattamento.
Osservando i primi allenamenti diretti dal giovane coach finlandese, sembra che il lavoro si concentri verso un gioco essenziale, con idee e schemi semplici e chiari, basati su una maggiore organizzazione difensiva e sulla velocità nelle transizioni. Bisognerà vedere quanto questi saranno efficaci al cospetto di un avversario tecnico e ruvido come Appiano, squadra ben gestita da coach Marttila, capace di mettere sul ghiaccio un gioco fisico e tecnico allo stesso tempo, con linee profonde e un reparto difensivo solido.
Naturalmente i riflettori saranno puntati anche sulle situazioni di power play, che negli ultimi due mesi hanno portato pochi frutti e rappresentano uno dei nodi da sciogliere con urgenza. Serve più movimento, migliore circolazione del disco e soprattutto maggiore cattiveria davanti alla porta avversaria.
Come sempre i gialloneri non saranno soli: è infatti previsto il consueto esodo di tifosi a supporto dei Mastini, che garantiranno il calore e il sostegno dell’uomo in più in questa importantissima partita. Il tifo giallonero in trasferta sarà ancora una volta fondamentale per spingere la squadra verso un risultato che può dare la svolta alla stagione.
IHL MASTER ROUND (6a giornata)
PROGRAMMA: Appiano – Varese (18,00); Pergine – Caldaro (18,45); Aosta – Alleghe (20,00)
CLASSIFICA: Caldaro 32; Aosta 23; VARESE 19; Alleghe 18; Pergine 17; Appiano 16.
