Le opposizioni di Gallarate: “Contributi e stop ai rincari per le materne di Gallarate”

Il termine per le iscrizioni scolastiche scade il 14 febbraio e le opposizioni di Gallarate chiedono interventi immediati per blindare i servizi della Fondazione Scuole Materne. La convocazione del Consiglio comunale è fissata per lunedì 9 febbraio, data utile per discutere la mozione presentata dall’opposizione, ovvero Città e Vita, Obiettivo Comune, +Gallarate, Lista Silvestrini e Partito Democratico. I gruppi di minoranza sollecitano un impegno finanziario da parte del Comune per incrementare i contributi destinati all’ente entro la fine del mese.

Tra le richieste principali della mozione figurano «la revoca della chiusura delle sezioni primavera, la non applicazione degli aumenti tariffari a tutti gli utenti e la disposizione, possibilmente il 15 marzo, di un piano di ristrutturazione e di efficientamento dei costi della Fondazione se necessario». Le minoranze si dicono aperte a valutare modifiche migliorative al testo che dovessero arrivare dalla maggioranza durante il dibattito in aula.

La priorità dichiarata è la salvaguardia dell’offerta formativa e la sostenibilità economica per le famiglie. «Riteniamo che sia assolutamente necessario adottare questi provvedimenti urgenti a tutela del servizio educativo fornito dalle scuole della Fondazione» spiegano i rappresentanti di Città e Vita, Obiettivo Comune, +Gallarate, Lista Silvestrini e Pd. Secondo i firmatari, l’amministrazione ha l’obbligo di garantire trasparenza e correttezza sui servizi, specialmente su temi legati al supporto dei nuclei familiari.

Il comunicato integrale:

Registriamo come di buon auspicio la celerità nell’accogliere la nostra richiesta di convocazione urgente del Consiglio comunale per discutere e votare la mozione per l’adozione di provvedimenti urgenti in merito alla prosecuzione dei servizi educativi della fondazione scuole materne di Gallarate.

Lunedì 9 febbraio, infatti, potremo discutere la nostra proposta di impegnare il sindaco del Comune di Gallarate ad incrementare in maniera adeguata e coerente con quanto sempre fatto, entro la fine del mese di febbraio 2026, il contributo destinato alla Fondazione Scuole materne per i prossimi anni. Naturalmente la proposta è aperta a modifiche migliorative che noi stessi potremo proporre o valutare da parte della maggioranza.

Ricordiamo inoltre che nella mozione vhiediamo inoltre al sindaco di indicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione della Fondazione che lui nomina, delle linee guida di azione vincolanti come la revoca della chiusura delle sezioni primavera, la non applicazione degli aumenti tariffari a tutti gli utenti e la disposizione, possibilmente il 15 marzo 2026, di un piano di ristrutturazione e di efficientamento dei costi della Fondazione se necessario.

Riteniamo che sia assolutamente necessario adottare questi provvedimenti urgenti a tutela del servizio educativo fornito dalle scuole della Fondazione, prima della data di scadenza delle iscrizioni del prossimo 14 febbraio 2026.

Auspichiamo quindi un franco confronto con tutti i consiglieri comunali perché noi abbiamo l’obbligo di attivarci per garantire a tutti i cittadini la correttezza e la trasparenza dei servizi a loro ed in particolare su un tema fondamentale quale quella legato alla famiglia.