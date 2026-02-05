“Le vie dei venti”: da trent’anni una finestra sul mondo. Viaggi, reportage e geopolitica a Varese

Da oltre trent’anni Le Vie dei Venti portano a Varese storie, immagini e voci dal mondo, costruendo uno spazio di riflessione che va oltre la cronaca del momento. Un progetto culturale nato dall’esperienza diretta del viaggio e cresciuto nel tempo fino a diventare un punto di riferimento per chi vuole capire davvero cosa succede fuori dai confini di casa.

L’associazione nasce ufficialmente nel 1994, ma l’idea prende forma già nei primi anni Novanta. Alla base c’è il percorso personale di Gianluca Torrente, viaggiatore instancabile fin dall’infanzia, cresciuto tra Africa, Asia e Europa. «Il viaggio prima di tutto ti fa conoscere te stesso», racconta. Un’esperienza che negli anni si è trasformata in un’esigenza: condividere, raccontare, creare occasioni di incontro.

Oggi Le Vie dei Venti organizza serate alla Sala Montanari di Varese dedicate a reportage fotografici, documentari, incontri con giornalisti, fotoreporter e testimoni diretti. I temi cambiano: ambiente, diritti civili, geopolitica, viaggi, conflitti dimenticati. E cambia anche il pubblico. «È molto variegato – spiega Torrente – dipende dalla serata, ma la presenza è sempre forte. Le persone scelgono, ma poi restano, partecipano, fanno domande».

La cifra distintiva dell’associazione è l’unione tra racconto e immagine. Non un semplice cineforum o un fotoclub, ma uno spazio in cui le storie vengono spiegate, contestualizzate, discusse. «Oggi si parla molto di mondo, ma spesso senza profondità. Noi proviamo a rallentare, a dare strumenti per capire», aggiunge Gianluca Torrente.

Un lavoro portato avanti con ostinata indipendenza. Le Vie dei Venti si finanziano esclusivamente grazie alle donazioni del pubblico: «Non abbiamo sponsor – dice Torrente – e ora è più difficile, perché dobbiamo sostenere anche i costi della sala. Ma se un giorno non riusciremo più a invitare ospiti di qualità, preferiremo fermarci».

Nel corso degli anni a Varese sono passati fotografi e reporter di rilievo internazionale, testimoni di guerre, crisi ambientali e trasformazioni sociali. Dall’Afghanistan all’Asia Centrale, dalla Russia all’America Latina, i racconti proposti mettono in discussione stereotipi e visioni semplificate. «Siamo spesso europacentrici – osserva Torrente – e questo è un errore che paghiamo caro».

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 28 febbraio alle 21:00 alla Sala Montanari, con la fotografa Silvia Alessi, che racconterà attraverso le immagini la condizione delle donne in Afghanistan e Pakistan. Un’altra finestra aperta su un mondo complesso, da guardare senza filtri e senza slogan.